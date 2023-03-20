Бразилия намерена заменить немецкие компоненты ББМ "Гуарани"

ЦАМТО, 17 марта. Бразильская промышленность будет производить ряд компонентов ББМ "Гуарани" с колесной формулой 6х6 (VBTP-MSR) с целью выполнения экспортного контракта с ВС Филиппин после наложенного Германией вето на их реэкспорт в связи с нейтральной позицией Бразилии в отношении конфликта на Украине.

Как сообщает Defensa.com, отношения между двумя странами обострились после отказа Бразилии передать ВС Украины по запросу Германии различные боеприпасы.

В 2020 году 28 бронированных машин "Гуарани" были проданы СВ Филиппин израильской компанией Elbit Systems в составе пакета вооружений в рамках межправительственного соглашения, координируемого Управлением международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT). Стоимость контракта составила 46 млн. долл. Потенциально ВС Филиппин могут приобрести до 114 ББМ "Гуарани".

Проект бронемашины (пакет технических данных) по соглашению с компанией Iveco Defence Vehicles (IDV) является интеллектуальной собственностью СВ Бразилии (которая получает роялти от экспорта каждой бронемашины). Техника производится на предприятии в Сете-Лагоас (Бразилия).

Тем не менее, в январе 2023 года управление экспортного контроля правительства Германии (Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) наложило эмбарго на экспорт 28 ББМ "Гуарани", воспользовавшись тем, что в конструкции имеются немецкие компоненты, подлежащие лицензированию при реэкспорте. Переговоры с целью урегулирования проблемы к положительному результату не привели.

Столкнувшись с такой ситуацией, бразильская сторона приняла решение выбрать национальную компанию для производства производимых Германией компонентов, чтобы обойти эмбарго.

Компания IDV по состоянию на июнь 2022 года собрала первые пять бронемашин, но они все еще находятся на складе компании, ожидая окончательного решения.

Устранение препятствий для экспорта ББМ имеет большое значение, поскольку IDV также заключила контракт на продажу данных ББМ ВС Ганы, ведутся переговоры об их продаже Аргентине, Малайзии и другим странам.