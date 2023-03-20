Войти
ЦАМТО

Бразилия намерена заменить немецкие компоненты ББМ "Гуарани"

311
0
0
ББМ VBTP-MR "Гуарани"
ББМ VBTP-MR "Гуарани".
Источник изображения: nevskii-bastion.ru

ЦАМТО, 17 марта. Бразильская промышленность будет производить ряд компонентов ББМ "Гуарани" с колесной формулой 6х6 (VBTP-MSR) с целью выполнения экспортного контракта с ВС Филиппин после наложенного Германией вето на их реэкспорт в связи с нейтральной позицией Бразилии в отношении конфликта на Украине.

Как сообщает Defensa.com, отношения между двумя странами обострились после отказа Бразилии передать ВС Украины по запросу Германии различные боеприпасы.

В 2020 году 28 бронированных машин "Гуарани" были проданы СВ Филиппин израильской компанией Elbit Systems в составе пакета вооружений в рамках межправительственного соглашения, координируемого Управлением международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT). Стоимость контракта составила 46 млн. долл. Потенциально ВС Филиппин могут приобрести до 114 ББМ "Гуарани".

Проект бронемашины (пакет технических данных) по соглашению с компанией Iveco Defence Vehicles (IDV) является интеллектуальной собственностью СВ Бразилии (которая получает роялти от экспорта каждой бронемашины). Техника производится на предприятии в Сете-Лагоас (Бразилия).

Тем не менее, в январе 2023 года управление экспортного контроля правительства Германии (Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) наложило эмбарго на экспорт 28 ББМ "Гуарани", воспользовавшись тем, что в конструкции имеются немецкие компоненты, подлежащие лицензированию при реэкспорте. Переговоры с целью урегулирования проблемы к положительному результату не привели.

Столкнувшись с такой ситуацией, бразильская сторона приняла решение выбрать национальную компанию для производства производимых Германией компонентов, чтобы обойти эмбарго.

Компания IDV по состоянию на июнь 2022 года собрала первые пять бронемашин, но они все еще находятся на складе компании, ожидая окончательного решения.

Устранение препятствий для экспорта ББМ имеет большое значение, поскольку IDV также заключила контракт на продажу данных ББМ ВС Ганы, ведутся переговоры об их продаже Аргентине, Малайзии и другим странам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Бразилия
Германия
Израиль
Малайзия
Украина
Филиппины
Компании
Elbit Systems
Iveco
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
03.08.2021
Броня из Бразилии
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 17:08
  • 46627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.03 16:54
  • 19
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 01:35
  • 1218
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 15:41
  • 0
Что скрыто за решением Гаагского суда? Расшифровка.
  • 19.03 15:26
  • 1
Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК
  • 19.03 15:25
  • 3
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 19.03 15:25
  • 3
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 18.03 08:29
  • 2
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 18.03 02:46
  • 3
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?