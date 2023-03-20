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ТАСС

Испания заявила, что не будет отправлять Украине истребители

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Истребители Eurofighter (бортовые номера 11-16 и 11-17) серии Tranche 2 из состава 11-го крыла ВВС Испании
Истребители Eurofighter (бортовые номера 11-16 и 11-17) серии Tranche 2 из состава 11-го крыла ВВС Испании.
Источник изображения: ВВС Испании

Министр обороны королевства Маргарита Роблес сообщила, что истребители Eurofighter и F-18, которые есть у ее страны, требуют специфической подготовки и обучения

МАДРИД, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Испании не будет направлять украинским властям истребители. Об этом заявила в пятницу министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Глава ведомства подчеркнула, что Мадрид всегда будет с уважением относиться к решениям, принятым другими государствами для помощи Киеву. "Мы не собираемся посылать боевые самолеты", - приводит слова Роблес агентство Europa Press. Министр отметила, что истребители Eurofighter и F-18, которые есть у Испании, требуют специфической подготовки и обучения.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в четверг, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что власти страны одобрили передачу Киеву 13 самолетов МиГ-29. 

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Страны
Испания
Польша
Словакия
Украина
Продукция
EF-2000
F-18
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