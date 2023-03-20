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ТАСС

СМИ: союзники Киева боятся, что он расширит цели на территорию России, получив истребители

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

По данным El Confidencial, табу на поставку истребителей уже давно перестало быть безоговорочным

МАДРИД, 17 марта. /ТАСС/. Многие союзники Украины опасаются, что Киев может расширить свои военные цели на территорию России, получив современные истребители от Запада. Об этом пишет в пятницу газета El Confidencial.

По ее версии, за примером Польши, объявившей об отправке Украине истребителей МиГ-29, наверняка последует несколько других стран и рано или поздно государства, имеющие в распоряжении самолеты F-16. Издание обращает внимание на то, что ранее Варшава месяцами оказывала давление на своих союзников для отправки Киеву танков Leopard. Так, по некоторым подсчетам, 11 стран пообещали направить Украине более 250 боевых машин.

Как утверждает издание, табу на поставку истребителей уже давно перестало быть безоговорочным. Как пишет газета, многие союзники Киева опасаются, что вооруженная современными боевыми самолетами Украина может расширить свои военные цели на территорию РФ, что, в свою очередь, может привести к эскалации конфликта. Несколько стран НАТО публично заявили, что поставка истребителей не является решением проблем президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в четверг, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что власти страны одобрили передачу Киеву 13 самолетов МиГ-29. 

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