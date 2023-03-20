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В России оценили риски потери американских дронов в закрытой зоне

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Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США

Американские военные рискуют потерять новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Черном море, если попытаются отправить их в зону, которую объявили закрытой в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.

«После инцидента с потерей беспилотника Пентагон внимательным образом анализирует ситуацию и просчитывает риски. Понятно, что при направлении очередных беспилотников-разведчиков в зону, которая объявлена закрытой в связи с проведением специальной военной операции, американцы будут терять все новые и новые БПЛА», — сказал аналитик.

Коротченко отметил, что в США переоценивают риски и соотносят возможные потери с необходимостью вести разведку в закрытой зоне. По его словам, для Пентагона критически важно — сможет ли Россия поднять обломки дрона со дна моря. Он добавил, что это может стать «новым и очень чувствительным репутационным ударом по Пентагону и американской военной машине в целом». Также эксперт высказал мнение, что в случае запуска еще одного американского дрона «его будет ждать судьба первого аппарата».

Ранее полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что упавший в Черное море разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper имеет высокий огневой потенциал и отличается впечатляющими разведывательными характеристиками. Аппарат может нести ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire.

14 марта Минобороны России сообщило, что в Черном море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. Аппарат летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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