Песков: поставка самолетов Киеву вовлекает НАТО в конфликт на Украине

Поставка Польшей и Словакией истребителей Украине все глубже втягивает НАТО в конфликт и принесет беды самим украинцам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

""Это еще один пример того, как целый ряд стран-членов Северо-Атлантического альянса, включая Польшу, повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт", - сказал Песков.

Он отметил, что эта техника "будет подлежать уничтожению" и не повлияет на исход специальной военной операции, но может "доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа", подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в пятницу и.о.премьера Словакии Эдуард Хегер подтвердил поставку истребителей МиГ-29 Украине.

Польский президент Анжей Дуда также заявил, что Варшава в ближайшие дни передаст Киеву первые четыре самолета МиГ-29.