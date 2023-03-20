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Песков: поставка самолетов Киеву вовлекает НАТО в конфликт на Украине

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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Поставка Польшей и Словакией истребителей Украине все глубже втягивает НАТО в конфликт и принесет беды самим украинцам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

""Это еще один пример того, как целый ряд стран-членов Северо-Атлантического альянса, включая Польшу, повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт", - сказал Песков.

Он отметил, что эта техника "будет подлежать уничтожению" и не повлияет на исход специальной военной операции, но может "доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа", подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в пятницу и.о.премьера Словакии Эдуард Хегер подтвердил поставку истребителей МиГ-29 Украине.

Польский президент Анжей Дуда также заявил, что Варшава в ближайшие дни передаст Киеву первые четыре самолета МиГ-29.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Польша
Россия
Словакия
Украина
Проекты
NATO
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