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ТАСС

Запуск корабля "Союз МС-24" намечен на вторую половину 2023 года

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Корабль «Союз МС-22» на ракете «Союз 2.1 а» перед полетом к МКС
Корабль «Союз МС-22» на ракете «Союз 2.1 а» перед полетом к МКС.
Источник изображения: globallookpress.com, Bill Ingalls – NASA via CNP/Consolidated News Photos

"Известия" ранее сообщали, что он может состояться в июне

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-24", который доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж 69-й основной экспедиции, запланирован на вторую половину этого года, сообщили в пятницу в Роскосмосе.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" для доставки участников 69-й основной экспедиции на МКС планируется во второй половине 2023 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщала, что запуск корабля может состояться в июне. 

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