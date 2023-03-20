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Военное обозрение

Американские власти одобрили потенциальную продажу Польше ракет Hellfire

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Источник изображения: topwar.ru

Американский госдепартамент одобрил проведение сделки по продаже Польше ракет Hellfire на сумму около 150 миллионов долларов.

В пресс-релизе Агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) при Минобороны США утверждается, что польские власти запросили поставки 800 ракет AGM-114R2 Hellfire, а также четыре учебных ракеты M36 Hellfire Captive Air Training Missile (CATM). При помощи поставок этих ракет предполагается укрепить оборонный потенциал польской армии.

Согласно прогнозам американского внешнеполитического ведомства, подобная сделка не окажет негативного влияния на боеготовность армии США и не приведет к изменению военного баланса в европейском регионе. Для проведения этой сделки осталось утверждение поставок в американском конгрессе.

Американская ракета AGM-114 Hellfire класса "воздух-поверхность", обладает полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением. Основными носителями ракет Hellfire являются военные вертолёты огневой поддержки. Начиная с 2007 года ракеты этого класса также устанавливаются на военных беспилотниках MQ-1 Predator.

Польские власти намерены значительно усилить свои вооруженные силы и благодаря этому на фоне ослабления Германии и Франции занять доминирующее положение в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют планируемые закупки военной техники у Южной Кореи и ряда других стран. Таким образом, польские вооруженные силы имеют все шансы стать сильнейшей армией в регионе.

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