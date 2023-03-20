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Интерфакс-АВН

Лётчики Су-27, сопровождавшие американский дрон в Черном море, представлены к госнаградам

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Многоцелевой истребитель-перехватчик СУ-27
Многоцелевой истребитель-перехватчик СУ-27.
Источник изображения: © РИА Новости Г. Гальперин

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам лётчиков истребителей Су-27, которые сопровождали американский беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами лётчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", - заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами.

14 марта Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные во вторник заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черным морем, он упал сам в результате резкого маневрирования.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорилось в заявлении.

В среду, 15 марта, министры обороны РФ и США по инициативе американской стороны предметно обсудили ситуацию, "основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента", проинформировали в российском Минобороны.

"Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации", - отметили в военном ведомстве.

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