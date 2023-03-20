Грузия: рядом с Россией разжигают новый пожар

Myśl Polska: США отвели Грузии роль поджигателя конфликтов на южных рубежах России

Грузия, которая пытается избежать участия в украинском конфликте на чьей-любо стороне, столкнулась с непредвиденными проблемами, пишет Myśl Polska. Страна является единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе. США отвели ей роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России.

Матеуш Пискорский

Желание оставаться в стороне от продолжающегося на Украине конфликта так называемого Запада с Россией обходится дорого. Все чаще страны, которые пытаются избежать участия в этом конфликте на чьей-любо стороне, сталкиваются с непредвиденными проблемами. Последний тому пример – Грузия.

От цветной революции до шаткой нормальности

Напомним, Грузия была предметом геополитических игр и попыток дестабилизировать так называемое мягкое подбрюшье России с самого начала существования ее современной государственности, то есть с момента распада Советского Союза. Крайний этнонационализм ее первого президента, Звиада Гамсахурдии, привел к потере контроля над Абхазией и Южной Осетией, а позже к возникновению протурецкого сепаратизма в Аджарии. После относительно спокойного периода правления Эдуарда Шеварднадзе Тбилиси в 2003 году стал полигоном одной из первых на постсоветском пространстве цветных революций, так называемой "революции роз", которая привела к власти ставленника англосаксов Михаила Саакашвили.

Известный своей попыткой проглотить перед телекамерами собственный галстук, подозреваемый в зависимости от наркотических средств, авторитарный президент с позором ушел со своего поста в 2012 году. До этого он спровоцировал конфликт с Москвой, который привел к потере упомянутых выше сепаратистских регионов и признанию их Россией и рядом других стран независимыми государствами. На выборах 2012 года победила партия, созданная самым богатым грузином, олигархом Бидзиной Иванишвили. На короткое время он стал премьер-министром нового правительства, чтобы впоследствии править Грузией с помощью своих людей. Наступила относительная стабилизация.

Системные недостатки

Грузия – очень ослабленное государство, погрязшее в системных, неустранимых недостатках и противоречиях. Первая проблема носит системно-политический характер. Эту парламентскую республику называют олигархической демократией, где реальную власть осуществляет тот, у кого больше денег. Сегодня это Иванишвили, но завтра его карту может побить кто-то другой. Директор грузинского Института Евразии доктор Гулбаат Рцхиладзе в беседе с изданием Myśl Polska называет еще одну проблему: у партии власти нет не только сколько-нибудь внятной идеологии, но даже видения развития страны; она просто реагирует на текущую ситуацию. Партийная система, в которой доминируют две группировки, не балует альтернативами. Плюрализму не способствует доминирование двух упомянутых сил – партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", контролируемой влиятельным миллиардером, и объединения, основанного Саакашвили и поддерживаемого так называемым Западом – "Единое национальное движение". Потенциальные конкуренты на протяжении многих лет различными способами устранялись.

Второе чувствительное место этой кавказской республики – экономика. В результате череды кризисов, в первую очередь глобальных, а также неолиберальных реформ, проводимых сменяющими друг друга правящими командами, в 2022 году цены выросли настолько, что 17% населения Грузии оказались за чертой бедности. Многие были вынуждены эмигрировать – в основном в Россию, а в последние годы также в страны Европейского Союза, в том числе в Польшу. Только недавно правительство "Грузинской мечты" немного сместилось в сторону социал-консерватизма, введя регулируемые цены на некоторые товары первой необходимости.

Третья уязвимость связана с геополитикой. Грузия на данный момент является единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе. В планах американских неоконсерваторов Грузии отведена роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России. В Конституции республики остается абсурдный пункт о стремлении к членству в ЕС и НАТО, хотя именно перспектива этого членства привела к самому серьезному со времени холодной войны кризису и потере значительных территорий.

Прагматизм олигарха

Бидзина Иванишвили фактически контролирует все кабинеты, создаваемые его партией. Основное внимание он сосредотачивает на силовых ведомствах и стратегических направлениях, на остальные посты позволяет назначать людей своим союзникам. Единственная неподконтрольная ему должность – пост президента, который занимает Саломе Зурабишвили, женщина с уникальной карьерной траекторией: политическую деятельность в Грузии она начала сразу после ухода с должности посла ... Франции в Грузии. У Зурабишвили было двойное гражданство, со страной предков ее особо ничто не связывало.

"Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не имеет ни идеологии, ни определенной программы и руководствуется ситуативным прагматизмом. Показательным проявлением этого прагматизма являются сложные отношения с Россией. О формальной нормализации речи быть не может, ведь после войны 2008 года считается, что Москва контролирует принадлежащие де-юре Грузии территории Южной Осетии и Абхазии. Дипломатических отношений между этими двумя странами с тех пор не существует. Межбанковские расчеты между ними не осуществляются. С другой стороны, нынешние власти России и Грузии по абхазскому и южноосетинскому вопросам практически не высказываются. Фактически они приняли статус-кво. При этом Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии. В то время, как так называемый Запад ввел против Москвы беспрецедентные экономические санкции, ее доля в экспорте и импорте этой кавказской страны в 2022 году выросла на 50%. Грузинские власти к санкциям не присоединились. Еще недавно они планировали возобновить прерванное на многие годы прямое авиасообщение с российскими городами. Бизнес, хотя зачастую серый, процветает. И это устраивает прагматиков Иванишвили.

За прагматизм приходится платить. В июне 2022 года ЕС отказал Грузии в статусе кандидата. На улицы вышли протестующие с флагами ЕС. Тогда их было довольно мало.

Прозрачность влияния

В 1938 году в США был принят первый закон о так называемых иностранных агентах, направленный на регулирование деятельности финансируемых из-за рубежа организаций. Позже аналогичные нормы ввели многие другие государства, в том числе Россия. Недавно об этом же объявила опасающаяся китайского влияния Канада. Такое же регулирование обсуждается Еврокомиссией.

С аналогичным проектом по обеспечению прозрачности финансирования действующих в Грузии неправительственных организаций и фондов выступила в начале года небольшая, сотрудничающая с "Грузинской мечтой" фракция "Сила народа". Это движение создали раскольники из правящей партии, использующие однозначно антивоенную риторику и предостерегающие от последствий потенциальной конфронтации с Москвой. Речь шла исключительно о прозрачности и открытости информации о спонсорах. Законопроект о транспарентности иностранного влияния касался только юридических лиц, бюджет которых более чем на 20% формируется за счет средств, поступающих из-за рубежа. Планировалось создать общедоступный реестр таких ассоциаций и фондов. Без каких-либо последствий или ограничений их функционирования.

На воре шапка горит…

Появление всего лишь проекта такого регулирования стало катализатором протестов, причем исходящих отнюдь не снизу. 7 марта демонстранты на проспекте Руставели потребовали немедленной отмены принятия закона. 8 марта произошли беспорядки. Часть изображаемых "мирными демонстрантами" участников этих событий атаковала полицию с помощью камней и коктейлей Молотова. В центре столицы Тбилиси происходили грабежи магазинов и поджоги автомобилей. План состоял в том, чтобы захватить и оккупировать здание парламента. Силы правопорядка реагировали довольно умеренно; были задержаны несколько десятков человек, большинство затем отпустили по домам.

Кто вышел на улицы грузинской столицы? Вероятно, в значительной степени студенты и молодые люди, воспитанники спонсируемых Западом программ, реализуемых различными фондами, а также паства неолиберальных, прозападных преподавателей, живущих за счет иностранных грантов. Они вышли не только с грузинскими, но также европейскими, американскими и многочисленными украинскими флагами. К протестующим присоединились местные националисты, скандирующие названия столиц Абхазии и Южной Осетии, фактически открыто призывая к военной реинтеграции утраченных территорий.

Вашингтонский след

По странному стечению обстоятельств уже упомянутая французская дипломатка, занимающая сегодня пост президента Грузии, Саломе Зурабишвили, находилась в эти дни с официальным визитом в США. Еще более интересным было то, что она записала короткое обращение к своим соотечественникам на Кавказе, в котором поддержала протестующих, заявив на родине законодательства об иностранных агентах, что проект грузинского закона является калькой российского правового регулирования. Своеобразным был и фон этого выступления – нью-йоркская Статуя Свободы.

Администрация Джо Байдена, разумеется, недвусмысленно поддержала "мирных демонстрантов". По итогам переговоров с Саломе Зурабишвили советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "стороны говорили о необходимости гарантировать, чтобы Россия почувствовала истинную экономическую цену санкций, контроля экспорта и других экономических ограничений, введенных Соединенными Штатами и коалицией с участием более 30 союзников и партнеров". Намек довольно прозрачен: прагматизм Иванишвили за океаном не нравится.

Стоит подчеркнуть, что большинство различного вида фондов, ассоциаций и организаций, которые могут быть затронуты новым законом о прозрачности иностранного влияния, являются структурами, получающие поддержку из-за океана, в частности, щедро спонсируемыми Джорджем Соросом и его сыном Александром Соросом.

Киевский след

Конфликт на Украине продолжается, страна горит, и ее перспективы, независимо от дальнейшего хода событий, довольно печальны. Однако это не мешает Киеву словесно (только ли?) вмешиваться во внутренние дела других стран. Грузинское направление очень популярно на Украине. Вспомним хотя бы бурную карьеру международного "цветного революционера" Михаила Саакашвили на Днепре и в Одессе.

Саакашвили в настоящее время находится за решеткой, поскольку он принял неосмотрительное и не очень разумное решение вернуться в Грузию, где его небезосновательно обвинили в ряде злоупотреблений, совершенных им во времена его авторитарного президентства. Однако некоторые из его бывших товарищей продолжают активную общественную деятельность. Бывший глава МВД, осужденный за жестокие репрессии против оппозиции, Вано Мерабишвили, прямо изложил политические цели своего движения: "Мы собираемся начать массовые протесты, и я уверен, что грузинское общество поддержит нас, чтобы добиться смены правительства и прихода к власти прозападного, проукраинского правительства. Чтобы Украина не была в одиночестве". Другими словами – все для Украины!

8 марта Владимир Зеленский в своем ежевечернем выступлении заверил в поддержке Киевом "демократического" и "европейского" выбора Грузии. К более решительным действиям призывал собравшихся в Тбилиси грузин глава парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский сообщил, что среди радикального крыла протестующих было несколько десятков боевиков Саакашвили, которые приехали в краткосрочный "отпуск" с украинского фронта, чтобы радикализировать ход событий.

Покорность

"Грузинская мечта – Демократическая Грузия" никогда не была объединением, скептически настроенным по отношению к так называемому Западу. Напротив – прагматизм олигарха и его людей делал подход к Вашингтону вполне реалистичным, то есть всегда имелось в виду, что с американцами нужно считаться.

Экономический прагматизм Иванишвили – это, в первую очередь, защита интересов своих абсолютно конкретных людей и своей команды. Когда из Вашингтона и Брюсселя были посланы четкие сигналы о возможности введения против представителей грузинского правящего класса санкций, в том числе кадровых, правящий лагерь немедленно отказался от только что представленного в парламенте законопроекта. 10 марта за его отзыв и отказ от дальнейшего рассмотрения проголосовали депутаты практически всех партий. Часть, движимая чувством собственного достоинства, в парламенте в этот день не появилась.

Откуда такая перемена? 9 марта премьер-министру Ираклию Гарибашвили поступил важный звонок из Вашингтона. Звонил советник Госдепартамента Дерек Чоллет. Что сказал грузинскому премьеру американский чиновник? Это останется загадкой, по крайней мере, до тех пор, пока кто-то из "Грузинской мечты" не решится рассказать о событиях последних дней.

Резко об украинском вмешательстве

Ираклию Гарибашвили недавно исполнилось 40 лет. Впервые он стал премьер-министром, когда ему было чуть больше 30. Он также успел поработать на министерских должностях – на посту министра полиции и общественной безопасности, а затем министра обороны. Настоящий вундеркинд грузинской политики, много лет назад замеченный и с тех пор продвигаемый Иванишвили.

12 марта он дал интервью телеканалу Imedi. Несмотря на провал его партии и отказ от дальнейшей работы над законом, политик не выбирал выражений. Больше всего досталось Зеленскому. Гарибашвили заявил, что о возможном начале конфликта знал уже осенью 2021 года. "У нас была информация об этом, в том числе от наших коллег, партнеров. Когда Саакашвили приехал в Грузию? 1 октября. Это было спланировано, главной целью было организовать у нас переворот и в нужное время втянуть нашу страну в конфликт. Сегодня мы в этом не сомневаемся", – сказал он прямо. Гарибашвили высказался по поводу все чаще звучащего тезиса о том, что Киев в рамках конфликта с Россией хочет как можно скорее открыть второй фронт, побуждая отдельные страны к конфронтации с Москвой. "Возможно, для Украины отвлечение внимания России на Грузию было бы каким-то облегчением. Если бы у власти была основанная Саакашвили партия „Единое национальное движение”, Грузия превратилась бы в полигон, и у нас был бы здесь второй Мариуполь. Украина таким образом выиграла бы время", – заявил он.

"Это прямое вмешательство во внутренние дела Грузии. Пусть власти Украины лучше заботятся о себе и своей стране. Грузия справится сама. Власти Украины недовольны тем, что Грузия не присоединилась к конфликту", – резко резюмировал глава правительства в Тбилиси.

На эти слова столь же резко отреагировал МИД Киева, категорически отрицая какое-либо вмешательство во внутреннюю грузинскую политику. "Украина является и останется другом грузинского народа", – заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко. Заметьте: друг не "Грузии", а "грузинского народа". Точнее – той его части, которая вышла на улицы против нынешнего правительства "Грузинской мечты".

Выборы или ползучий переворот?

Неолиберальный лагерь, контролируемый американскими центрами, одержал в Грузии тактическую победу. Протесты несколько затихли, но они могут тлеть еще в течение нескольких месяцев. Главным постулатом протестующих после отказа от закона, сыгравшего роль детонатора, является отставка правительства и досрочные выборы (согласно избирательному календарю, они должны состояться в 2024 году). Эта тема может регулярно возникать в последующие месяцы. С другой стороны, необходимо признать, что у нынешней оппозиции мало шансов на успех на выборах. И именно это может склонить ее и ее сторонников к неконституционным действиям, к майданному перевороту по киевскому рецепту.

Гулбаат Рцхиладзе считает, что грузин может ждать именно ползучий, растянувшийся на длительное время переворот. "Грузинская мечта" Иванишвили уже шла на уступки, хотя бы отказавшись от предложенных ею реформ избирательного кодекса в 2019 году. Тогда она тоже поддалась давлению улицы.

Тбилиси по определению не может проводить пророссийскую политику. Он ограничивается прагматическим нейтралитетом, обусловленным рациональным пониманием собственных интересов в сфере экономики и безопасности. Председатель российской Думы Вячеслав Володин, однако, справедливо заметил, что "Грузия лишилась шанса на суверенитет, отказавшись от закона об иноагентах. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны".

Было ли поведение грузинского правящего класса непростительным в политике проявлением слабости, чем цинично воспользуются международные, прежде всего англосаксонские, хищники, или еще одним проявлением прагматизма, покажет время. Одно можно сказать наверняка: вокруг России вспыхнут новые пожары. Их поджигателям судьбы народов, сгорающих в это огне, совершенно безразличны.