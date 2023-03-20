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ТАСС

МИД КНР назвал визит Си Цзиньпина в Россию "визитом мира"

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

По словам официального представителя ведомства Вана Вэньбина, Пекин будет играть конструктивную роль для продвижения мирных переговоров

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Запланированная на 20-22 марта поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет "визитом мира", Китай намерен играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Данная поездка будет "визитом мира", - сообщил он на брифинге. - Что касается украинского кризиса, Китай будет занимать по нему объективную позицию, мы будем играть конструктивную роль для продвижения мирных переговоров".

Как уточнил китайский дипломат, Пекин и Москва намерены укреплять сотрудничество, которое не будет нацелено против какой-либо третьей стороны. Он напомнил, что Китай и Россия не стремятся создавать союз и не будут содействовать усилению конфронтации с какими-либо другими странами.

Ван Вэньбинь также отметил, что КНР и РФ "содействуют демократизации международных отношений" и "вносят вклад в глобальное развитие, улучшая систему глобального управления".

Ван Вэньбинь также заявил, что этот визит будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем.

"Он позволит создать новые стимулы для развития отношений между двумя странами", - сообщил он на брифинге.

По словам китайского дипломата, в ходе предстоящего визита Си Цзиньпин подробно обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным "важные глобальные и региональные вопросы". Ван Вэньбинь отметил, что в условиях усиливающейся нестабильности на международной арене отношения, поддерживаемые Москвой и Пекином, "имеют большое значение и влияние, далеко выходя за рамки двустороннего формата".

"Государственный визит Си Цзиньпина в Россию будет дружественной поездкой, она позволит еще больше укрепить взаимное доверие между Китаем и РФ, - добавил официальный представитель МИД КНР. - Это будет способствовать продвижению сотрудничества между двумя странами по всем направлениям".

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Си Цзиньпин 20-22 марта 2023 год по приглашению Путина посетит РФ с государственным визитом. 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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