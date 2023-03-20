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РИА Новости

"Опасность закамуфлирована". Эксперт о возможной продаже Польше Hellfire

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Ракеты Hellfire
Ракеты Hellfire.
Источник изображения: © Flickr / James Emery

Госдеп США разрешил продажу Польше 800 ракет Hellfire. Какая дополнительная угроза безопасности России может возникнуть из-за этого, объяснил в эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire, сделка оценивается в 150 миллионов долларов, сообщило американское Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что с территории Польши американские ракеты могут попасть на Украину.

"Польша идет в фарватере американского внешнеполитического тренда, она даже забегает впереди американцев. Что касается поставок этих ракет, то есть опасность, что они появятся на Украине. Это, конечно, нужно учитывать. То, что поляки запросили эти ракеты, понятно. Польша все время говорит о национальной безопасности, о границах. Конечно, это усилит боевой потенциал польской армии. Но если эти ракеты появятся на Украине, это будет означать, что они смогут достичь территории России. О чем (президент США Джо) Байден все время говорил? "Нет, мы не воюем с Россией, мы не собираемся поставлять Украине системы вооружений с большой дальностью". Но мы видим, что опасность присутствует, хоть она и закамуфлирована", – сказал Александр Гусев.
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
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