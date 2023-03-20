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ЦАМТО

Индонезия намерена приобрести ПБРК BrahMos

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Источник изображения: Wikimedia.org

ЦАМТО, 17 марта. Компания BrahMos Aerospace близка к подписанию соглашения с руководством Индонезии относительно приобретения противокорабельного ракетного комплекса берегового базирования BrahMos.

Как сообщил ресурс iNews.id, стоимость потенциальной сделки оценивается в сумму от 200 до 350 млн. долл. (не менее 3 трлн. индонезийских рупий) в зависимости от комплектации.

Генеральный директор BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране 15 марта 2023 года заявил, что переговоры на данный момент продолжаются. Группа специалистов компании находится в Джакарте. Подписание соглашения ожидается в течение этого года.

Напомним, что в декабре 2021 года командование морской пехоты ВМС Филиппин заказало три батареи комплексов береговой обороны на базе крылатой ракеты BrahMos. Стоимость продажи составила 374,96 млн. долл. (18,9 млрд. песо). Пакет поставки также включает обучение операторов и обслуживающего персонала, сопутствующую интегрированную логистическую поддержку.

Филиппины стали первым зарубежным государством, закупившим ракетную систему BrahMos. Разработчики тогда заявляли, что сделка с Филиппинами позволит "открыть дорогу" для продаж BrahMos другим странам Юго-Восточной Азии, в т.ч. Вьетнаму и Индонезии.

На текущий момент различные версии КР BrahMos состоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и СВ. ПКР развивает скорость до 3М, несет боевую часть массой 200-300 кг и может поражать цели на дальностях до 290 км.

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Страны
Вьетнам
Индия
Индонезия
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
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