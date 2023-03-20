Эстония утвердила очередной пакет военной помощи Украине

ЦАМТО, 17 марта. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить на Украину очередной пакет военной помощи почти на 500 тыс. евро, который включает, в том числе снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 16 марта пресс-служба кабинета министров.

"Новый пакет помощи Украине включает снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, полуавтоматические винтовки, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование. Общая стоимость пакета военной помощи составляет 494,3 тыс. евро", – говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн. евро, или более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для ПТРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты.