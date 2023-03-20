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ЦАМТО

Эстония утвердила очередной пакет военной помощи Украине

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Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 17 марта. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить на Украину очередной пакет военной помощи почти на 500 тыс. евро, который включает, в том числе снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 16 марта пресс-служба кабинета министров.

"Новый пакет помощи Украине включает снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, полуавтоматические винтовки, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование. Общая стоимость пакета военной помощи составляет 494,3 тыс. евро", – говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн. евро, или более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для ПТРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты.

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Страны
Германия
Украина
Эстония
Продукция
Javelin ПТРК
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