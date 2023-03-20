Минобороны Индии одобрило оборонные закупки на сумму 8,5 млрд. долларов

ЦАМТО, 17 марта. На заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) МО Индии принято решение о предоставлении "одобрения необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) по проектам на сумму более 705 млрд. рупий (8,5 млрд. долл.).

Заседание состоялось 16 марта под председательством министра обороны Индии Раджнатха Сингха.

Закупки будут осуществляться в категории "Покупка спроектированного, разработанного и произведенного в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020).

Из общего числа проектов закупки для ВМС Индии составляют более 560 млрд. рупий. В основном средства направлены на закупку КР "Брамос", систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Шакти" (Shakti), морских многоцелевых вертолетов.

В то время как дополнительные закупки ракетного комплекса "Брамос" повысят возможности ВМС по нанесению ударов и поражению надводных целей, поставка вертолетов существенно повысит возможности ВМС Индии в области поисково-спасательных операций, эвакуации раненых, оказания гуманитарной помощи в случае катастроф (HADR) и т.д. Аналогично, системами "Шакти" будут оснащены современные корабли ВМС Индии для противодействия средствам РЭБ противника.

Предоставление AoN на закупки морского дизельного двигателя в категории Make-I является важным шагом, поскольку впервые Индия приступает к разработке и производству подобных двигателей своими силами для достижения самодостаточности и использования возможностей промышленности для достижения цели Aatmanirbhar Bharat.

Как заявлено, чтобы "идти в ногу с развивающимися технологиями и противостоять противнику на западном и северном флангах", правительство осознало необходимость в новом оружии и его интеграции с платформами доставки. Для достижения этих целей DAC одобрил предложение ВВС Индии о создании оружия дальнего действия (LRSOW), которое будет спроектировано, разработано и интегрировано на самолеты Су-30МКИ.

Что касается модернизации артиллерии, то в дополнение к состоящим на вооружении артиллерийским системам "Дхануш" и K9 Vajra-T, Совет DAC одобрил AoN на закупку 155-мм/52 усовершенствованной буксируемой пушки ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System) вместе с высокомобильными машинами (HMV) и артиллерийскими тягачами (GTV) для СВ Индии. Также было одобрено AoN на закупку усовершенствованных легких вертолетов ALH Mk.3 национальной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) для Береговой охраны Индии. Вертолет сможет нести улучшенный комплект средств наблюдения, сможет выполнять полеты ночью и в соответствии с правилами полетов по приборам.

Включая последние предложения, общая сумма предоставленных для капитальных закупок в 2022/23 ф.г. "одобрений необходимости закупки" составляет более 2,71 трлн. рупий (около 32,5 млрд. долл.), из которых 99% приобретений будет осуществляться у индийских производителей (информация о стоимостных параметрах основных закупок у национальных производителей приводилась ЦАМТО ранее).