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ЦАМТО

Концерн Rheinmetall заявил о рекордной прибыли на фоне конфликта на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 марта. Немецкий концерн Rheinmetall сообщил о рекордной выручке на фоне конфликта на Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times.

"Война в Европе открыла новую эпоху для Rheinmetall", – цитирует газета главу концерна Армина Паппергера.

По данным Financial Times, компания, задействованная в т.ч. в поставках танков Leopard 2, заявила 16 марта, что скорректированная операционная прибыль в 2022 году выросла на 27%, до 754 млн. евро.

Как сообщает газета, компания ожидает, что в 2023 году объем продаж составит от 7,4 до 7,6 млрд. евро по сравнению с 6,4 млрд. евро в 2022 году.

Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall планирует производить 450 тыс. артиллерийских снарядов в год, и намерен нарастить производство до 600 тыс. за счет введения в строй новых заводов, напоминает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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