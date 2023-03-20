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Военное обозрение

КСИР Ирана получил новые быстроходные катера, вооруженные ракетами с лазерным наведением

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Источник изображения: topwar.ru

Иран продолжает совершенствовать боевые возможности военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает информационное агентство Fars News.

На днях ВМС КСИР получили новые быстроходные катера, вооруженные ракетами с лазерным наведением и оснащенные системами противовоздушной обороны. От предыдущих катеров, используемых КСИР, новые катера отличаются конструкцией и возможность использовать ракеты с лазерным наведением.

Кроме того, ВМС КСИР получат быстроходные катера, вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами с дальностью 180 км. Это уже новое поколение подобных катеров. Участие в презентации принял и быстроходный катер «Золфагар», который обладает возможностью запуска ракет противовоздушной обороны «Наваб».

Таким образом, КСИР Ирана стал первым в мире владельцем быстроходных катеров, вооруженных системами ПВО. Такие катера способны значительно повысить боевые возможности КСИР, в том числе по защите воздушного пространства страны над ее морскими территориями.

Ранее стало известно, что в состав ВМС КСИР вошел новый корабль «Мученик Махдави». Этот корабль предназначен для обеспечения военных операций КСИР и может нести на борту 2 вертолета Ми-17, различные типы беспилотных летательных аппаратов и малогабаритных катеров. Кроме того, на вооружении корабля находятся противокорабельные крылатые ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
Ми-17
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