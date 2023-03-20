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ТАСС

Трамп выступил за прекращение конфликта на Украине из-за угрозы начала глобальной войны

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Бывший президент США заявил о необходимости "мира без промедления"

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Бывший президент США выступил за прекращения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны. Такое мнение он выразил в видео, опубликованном в четверг в соцсети Truth Social.

"Каждый день этот прокси-конфликт на Украине продолжается, мы рискуем [начать] глобальную войну <...>, наша цель состоит в немедленном полном прекращении боевых действий <...>. Это главная проблема. Нам нужен мир без промедления", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что президент США Джо Байден своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне. Трамп также отметил, что в случае его победы на выборах президента США смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Действующий американский лидер Джо Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание. 

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Страны
США
Украина
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