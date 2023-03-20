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ТАСС

Первый орбитальный полет корабля Starship может состояться в конце апреля

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Ракета Starship
Ракета Starship.
Источник изображения: @SpaceX / Twitter

По словам Илона Маска, сроки запуска будут зависеть от времени выдачи лицензии Федеральным авиационным управлением США

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship компании SpaceX может состояться в конце апреля. Об этом сообщил в четверг в Twitter основатель SpaceX Илон Маск.

"SpaceX будет готова к запуску Starship в течение нескольких недель, сроки запуска будут зависеть от [времени] выдачи лицензии Федеральным авиационным управлением США", - написал Маск в комментарии к публикации одного из пользователей, касавшейся подготовки к орбитальному полету корабля. Таким образом, по его словам, "первая попытка запуска [Starship] будет предпринята ближе к концу третьей недели апреля".

В октябре 2022 года агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя NASA, что первый орбитальный полет Starship может состояться в декабре. При этом агентство уточняло, что наземные испытания и проверки регулирующих органов могут привести к задержке дебютного орбитального полета корабля. В июле прошлого года основатель SpaceX предполагал, что первая миссия Starship должна была состояться в августе.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата. 

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