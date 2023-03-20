Американские "ястребы": нам нужно первыми начать Третью мировую войну

ТАС: США призвали сбивать российские самолеты, которые приблизятся к американским объектам

Американские "ястребы" на фоне инцидента в Черном море пригрозили сбивать российские самолеты, которые приблизятся к американским воздушными объектам, пишет TAC.Такой призыв напоминает попытку избежать Третьей мировой войны, начав ее первыми, отмечает автор.

Брэдли Девлин

Столкновение американского беспилотника и российского истребителя во вторник имеет реальный потенциал для эскалации. Американские "ястребы" не мешкают ни секунды.

Поджигатели войны в Вашингтоне чувствуют кровь на воде, надеясь, что недавнее развитие конфликта на Украине может втянуть США в прямую военную конфронтацию с Россией. Однако в воде крове крови не было — только металл и шестеренки от американского дрона.

Беспилотник MQ-9 Reaper взлетел во вторник утром с базы в Румынии для выполнения своей новой разведывательной миссии, бороздя международное воздушное пространство на высоте восьми тысяч метров и стараясь заглянуть в контролируемый Россией Крым. Когда дрон направлялся к границе с Россией, он был перехвачен двумя российскими истребителями Су-27, которые использовали странную и агрессивную тактику, чтобы помешать действиям американца. В конечном счете, маневры российских Су-27 якобы привели к небольшому столкновению с дроном, что сделало его "неуправляемым", а его дальнейший полет "невозможным", по словам официального представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера. Операторы были вынуждены "приводнить" MQ-9 Reaper примерно в 130 километрах к юго-западу от Крымского полуострова.

Российские самолеты нередко перехватывают американские самолеты, летящие столь близко к их воздушному пространству. В прошлые годы российские истребители перехватывали самолеты США и союзников над Черным морем и у побережья Аляски. По словам официального представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, в последнее время эти перехваты стали более частыми, поскольку США и их союзники продолжают оказывать Украине военную помощь и поддержку в военном конфликте против России. Кирби сказал, что почти все эти обычные перехваты до сих пор происходили без происшествий. Инцидент во вторник, однако, привлекает внимание администрации Байдена и других в Вашингтоне не только потому, что он привел к уничтожению ценного беспилотного летательного аппарата, но и из-за той странной тактики, которую использовали российские пилоты и которую Кирби назвал "небезопасной и непрофессиональной".

Командование США в Европе утверждает, что "несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо на MQ-9 и пролетали перед ним "безрассудным, непрофессиональным и небезопасным для окружающей среды образом". В конечном счете, один из самолетов столкнулся с беспилотником, повредив его пропеллер и вынудив американских военных затопить его в водах Черного моря. Сообщается, что Су-27 при этом не был сильно поврежден и смог благополучно приземлиться.

Сообщается, что Reaper, который может нести ракетную нагрузку, не был вооружен (эти беспилотники редко используются для нанесения ударов, потому что у них нет хороших систем защиты и они относительно медленные, с максимальной скоростью около 400 километров в час). Как сообщается, после того, как Су-27 перехватили MQ-9, пилоты-истребители летали вокруг беспилотника около 30 минут. Хотя пока официальные лица США и не проясняют ситуацию окончательно, они считают, что причина, по которой российские самолеты неоднократно распыляли топливо на Reaper, состояла в том, чтобы повредить камеры и датчики беспилотника. Военнослужащие, наблюдавшие за перехватом по записям с беспилотника на авиабазе Рамштайн в Германии, были шокированы поведением российских пилотов.

Министр обороны Ллойд Остин заявил: "Этот опасный эпизод является частью агрессивных, рискованных и небезопасных действий российских пилотов в международном воздушном пространстве".

"Не заблуждайтесь, — продолжил Остин, — Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право. А Россия обязана эксплуатировать свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом".

Министерство обороны России отрицает какие-либо правонарушения со стороны своих пилотов. В заявлении министерства говорится, что ВВС России подняли в воздух истребители для идентификации беспилотника, у которого якобы был отключен опознавательный транспондер. Как утверждают русские, после перехвата беспилотник начал резко маневрировать и потерял управление, что привело к его крушению.

В ответ на это событие генерал Райдер заявил, что министерство обороны работает над рассекречиванием отснятого материала, надеясь подтвердить позицию Соединенных Штатов. Кроме того, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что посол России был вызван для получения официальной ноты от США по поводу инцидента, который, по словам Прайса, является "грубым нарушением международного права".

Столкновение несет в себе реальный потенциал для эскалации украинского конфликта. Вашингтонские "ястребы" знают это и не хотят упускать ни секунды.

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм вчера вечером появилась на шоу Шона Хэннити на канале Fox News и заявил, что США должны сбивать российские самолеты, которые перехватывают американские летающие объекты, независимо от того, пилотируемые они или нет.

"Мы должны привлечь их к ответственности и сказать: „Если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международном воздушном пространстве, ваш самолет будет сбит“, — заявил Грэм. Грэм продолжил использовать тактику, которую применяет каждый республиканец, пытаясь представить плохую идею как хорошую: упоминание имени Рональда Рейгана. "Что бы сделал сейчас Рональд Рейган? Он бы начал сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим объектам". Позже, обращаясь к Байдену, Грэм сказал: "Если вы не измените свою игру и не улучшите ее, у нас будет Третья мировая война".

Вся эта "умная идея" Грэма состоит всего лишь в том, что единственный способ избежать Третьей мировой войны — это начать ее первыми? Давайте констатируем со всей определенностью: ликвидация российских пилотов приведет США к прямой конфронтации с Кремлем. Соединенные Штаты фактически вступят в состояние войны с Россией. А когда Москва ответит, США просимулируют удивление и втянут в конфликт остальную часть НАТО. Запутанные союзы вернулись в свое существование, как и великая война, которая последует за ними.

Грэм, неоконсерваторы и либеральные "ястребы" могут претендовать на внешнеполитическую мантию Рейгана, но их познания в отношении нее распространяются лишь на "мир через силу", а также на мантру, что СССР — это "империя зла". На самом деле Рейган сдержанно реагировал на действия гораздо более безрассудные и жестокие, чем уничтожение беспилотного дрона. Когда 1 сентября 1983 года Советский Союз сбил рейс 007 авиакомпании Korean Air Lines, в результате чего погибли все 269 человек на борту, включая 61 американца и одного члена Конгресса, Рейган не стал наносить удары по российским военным объектам или сбивать российские военные самолеты. Первым побуждением Рейгана было, по его собственным словам на совещании Совета национальной безопасности, "предотвратить чрезмерность реакции. Здесь недопустимо играть в игры под названием месть".

Рейган усилил американское давление на Восточную Европу, отозвал лицензию советских авиалиний Аэрофлота на работу в Соединенных Штатах и продолжил санкции против Советского Союза. Рейган стремился к разумной, не вызывающей эскалации реакции, чтобы "холодная война" оставалась именно такой — холодной.

Он все же отправил госсекретаря Джорджа Шульца на заранее запланированную встречу с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко, где Шульц раскритиковал Советы за их безрассудные действия. "Сегодняшний ответ министра иностранных дел Громыко был еще более неудовлетворительным, чем ответ, который он дал публично вчера. Я считаю его совершенно неприемлемым", — сказал Шульц после той встречи. Несмотря на то, что переговоры двух высших дипломатов СССР и США закончились тогда безрезультатно, именно дипломатия, а не ядерная война положила конец той "империи зла".