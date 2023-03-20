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Маск анонсировал запуск Starship через несколько недель

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Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск
Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания будет готова запустить 120-метровый космический корабль Starship в скором времени. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Маск анонсировал запуск Starship через несколько недель и подчеркнул, что после этого момента дата старта «зависит от выдачи лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA)».

Бизнесмен добавил, что если выдача документа потребует нескольких недель, то первый запуск корабля Starship состоится в конце третьей недели апреля.

В конце января SpaceX впервые заправила топливом полностью собранный Starship. Таким образом компания провела «мокрую генеральную репетицию», в ходе которой детально отработала все действия, предшествующие пуску ракеты.

В июле Маск заявлял, что первый орбитальный полет прототипа многоразового космического корабля Starship, предназначенного для отправки людей и грузов в дальний космос, мог состояться в августе 2022-го.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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