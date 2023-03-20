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Сирия выстояла перед агрессией США благодаря России

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Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом.
Источник изображения: © POOL

Al Binaa: Россия — надежный партнер, не идущий на компромиссы в ущерб интересам союзников

Сирия показала всему миру, что при поддержке России даже такая небольшая страна способна ответить на агрессию США, пишет Al Binaa. Москва — надежный партнер, который "не принесет интересы союзников в дар" противнику. Поэтому на нее можно положиться в глобальном противостоянии американской гегемонии.

Встреча Владимира Путина и Башара Асада 15 марта отличалась от предыдущих. Лидеры провели переговоры в условиях войны, которую международная региональная коалиция во главе с США ведет против Сирии.

Россия, Сирия, Иран и их союзники добились больших успехов, несмотря на многочисленные трудности, связанные с этой войной и последовавшего за ней землетрясения. Москва приблизилась к прямому противостоянию с Вашингтоном, о чем свидетельствует специальная военная операция на Украине. Мировые и региональные расклады изменились, как и политические, военные и экономические карты мира. Китай от развития торгово-экономических отношений перешел к роли активного политического игрока. Он выступил посредником в соглашении между Ираном и Саудовской Аравией. Война показала, что такая маленькая страна, как Сирия, при скромной поддержке союзников способна успешно противостоять Америке и ее партнерам. А что, если Россия и Китай поддержат обдуманные и смелые планы по разрушению гегемонии США?

Сирия прекрасно понимает, что одним из ключевых элементов успеха является способность союзного фронта противостоять американской гегемонии и партнерам Вашингтона. И именно это и сделали Россия и Иран в отношении Турции. С одной стороны, они инвестировали в стойкость сирийцев, а с другой — открыли дверь к пересмотру политических позиций. Именно это проделали Китай и Иран с Саудовской Аравией. С одной стороны, они вкладывались в стойкость Йемена и укрепляли мощь Тегерана, что совпало с упадком Америки и ее неспособностью играть роль защитника и надежного гаранта безопасности, а с другой — показали выгоды от инвестиционного партнерства в области безопасности и развития. Быть на их стороне выгоднее, чем на стороне проигравших американцев. Возвращаясь к встрече в Москве, надо отметить, что перед Асадом и Путиным стоит деликатная задача — разработать планы и программы, сохраняющие это преимущество, без ущерба для важнейших принципов (суверенитет и территориальная целостность) и констант российско-сирийского союза, выступающего против американской гегемонии. Имеется в виду Сирия, территории которой, по словам Асада, оккупировала Турция. Она угрожает территориальной целостности страны и спонсирует сепаратистские террористические группировки.

Москва стремится использовать союз с Дамаском, чтобы показать мировым державам, пострадавшим от войны за гегемонию, что Россия — надежный партнер, не идущий на компромиссы в ущерб правам и интересам союзников. Она поддерживает их суверенитет и территориальную целостность и не преподносит права и интересы народов в дар агрессорам. То же самое поднималось в частных беседах с Саудовской Аравией о Йемене, и поэтому Россия больше, чем когда-либо прежде, стремится, чтобы ее вмешательство в сирийский конфликт имело успех в политической, экономической и военной сферах. Иначе какой смысл во всех жертвах и победах, если Сирия останется несостоятельным и раздробленным государством, на территории которого находятся внешние силы, а его богатства грабят другие страны и преступные группировки?

Времени на принципиальные позиции больше нет, и оба лидера это прекрасно понимают. Им необходимо обсудить практические шаги на пути к формированию новой карты мира. Соединенные Штаты, Австралия и Великобритания объявили о создании нового альянса AUKUS, поскольку НАТО сдает свои позиции. Европа находится в состоянии упадка, что открывает дорогу России в Средиземноморье и Китаю в Персидский залив. Россия не была средиземноморской страной и не сможет выстоять без сильной, единой и суверенной Сирии.

Автор: Насер Кандиль (ناصر قنديل)

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