Войти
РИА Новости

В КТРВ не исключили передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам

336
0
-1
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Замглавы КТРВ Бирюлин: передача гиперзвуковых технологий дружественным странам возможна

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не исключают возможность передачи в будущем гиперзвуковых технологий дружественным странам в случае принятия соответствующего политического решения, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора КТРВ Константин Бирюлин.

"Вопрос о том, насколько мы готовы передать эти новые технологии нашим друзьям, тем, кто с нами дружит и является нашими не какими-то, а настоящими партнерами. Это решение политическое. Если будет такое решение, я думаю, что мы найдем возможность передать эти технологии", - сказал Бирюлин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что, например, в рамках работы совместного российско-индийского предприятия по разработке и производству семейства сверхзвуковых ракет "Брамос", индийские партнеры "достаточно глубоко вошли в эту тематику".

"У них есть своя программа, которая согласована с нами. Эта программа реализуется", - добавил Бирюлин.

В августе 2022 года в интервью РИА Новости замгендиректора "НПО Машиностроения" (входит в КТРВ) и содиректор СП "Брамос" с российской стороны Александр Максичев сообщал, что создание гиперзвуковой ракеты "Брамос" можно ожидать на рубеже 2027-2028 годов.

"НПО Машиностроения" выступает производителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" создана в 2002 году на базе ГНПЦ "Звезда-Стрела" и включает ряд предприятий, производящих высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Является ведущим холдингом российского ВПК, специализирующимся на разработке гиперзвукового оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
05.09.2016
Суперракеты для Т-50 уже "на подлете"
05.02.2016
Двигатель для гиперзвуковой ракеты "БраМос" могут создать через 4 года
05.08.2014
Индусов привлекут к созданию гиперзвуковых ракет
26.08.2013
Характеристики новых авиационных ракет улучшены вдвое
04.10.2012
Дмитрий Рогозин погнался за гиперзвуком
17.08.2012
Не одним махом США испытали суперракету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 17:08
  • 46627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.03 16:54
  • 19
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 01:35
  • 1218
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 15:41
  • 0
Что скрыто за решением Гаагского суда? Расшифровка.
  • 19.03 15:26
  • 1
Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК
  • 19.03 15:25
  • 3
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 19.03 15:25
  • 3
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 18.03 08:29
  • 2
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 18.03 02:46
  • 3
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?