В КТРВ не исключили передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам

Замглавы КТРВ Бирюлин: передача гиперзвуковых технологий дружественным странам возможна

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не исключают возможность передачи в будущем гиперзвуковых технологий дружественным странам в случае принятия соответствующего политического решения, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора КТРВ Константин Бирюлин.

"Вопрос о том, насколько мы готовы передать эти новые технологии нашим друзьям, тем, кто с нами дружит и является нашими не какими-то, а настоящими партнерами. Это решение политическое. Если будет такое решение, я думаю, что мы найдем возможность передать эти технологии", - сказал Бирюлин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что, например, в рамках работы совместного российско-индийского предприятия по разработке и производству семейства сверхзвуковых ракет "Брамос", индийские партнеры "достаточно глубоко вошли в эту тематику".

"У них есть своя программа, которая согласована с нами. Эта программа реализуется", - добавил Бирюлин.

В августе 2022 года в интервью РИА Новости замгендиректора "НПО Машиностроения" (входит в КТРВ) и содиректор СП "Брамос" с российской стороны Александр Максичев сообщал, что создание гиперзвуковой ракеты "Брамос" можно ожидать на рубеже 2027-2028 годов.

"НПО Машиностроения" выступает производителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" создана в 2002 году на базе ГНПЦ "Звезда-Стрела" и включает ряд предприятий, производящих высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Является ведущим холдингом российского ВПК, специализирующимся на разработке гиперзвукового оружия.