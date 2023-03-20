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ТАСС

Судно на воздушной подушке "Хаска-10" дорабатывают после испытаний

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Судно на воздушной подушке "Хаска-10"
Судно на воздушной подушке "Хаска-10".
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Очередной этап испытаний запланирован на конец марта - начало апреля 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Рыбинская верфь" занимаются доводкой судна на воздушной подушке "Хаска-10" по итогам первого этапа динамических испытаний. Об этом ТАСС рассказал президент концерна "Калашников" Алан Лушников в ходе выставки "Экспотехностраж-2023".

"В процессе выхода была выявлена необходимость доработки некоторых подсистем и устройств. В настоящее время специалистами ООО "Рыбинская верфь" ведется их доводка. Планируемый срок очередного этапа динамических испытаний судна - конец марта - начало апреля нынешнего года", - сообщил он.

По его словам, в конце декабря 2022 года в рамках начала динамических испытаний "Хаска-10" впервые вышла для проведения пуско-наладочных работ системы управления движением.

"Хаска-10" разработана Рыбинской верфью по заказу Минпромторга России. К разработке судна предприятие приступило в начале 2018 года. Она ведется в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Это судно на воздушной подушке может передвигаться в любых условиях при температуре до минус 50 градусов. Как сообщал генеральный директор предприятия, к судну проявляет большой интерес Военно-морской флот России.

АО "Рыбинская верфь" (в составе концерна "Калашников" с 2015 года) занимается проектированием, модернизацией и строительством судов различного назначения, в том числе специального. Среди них - скоростные транспортно-десантные катера, скоростные и многоцелевые штурмовые лодки, другая продукция.

Выставка технологий в сфере безопасности "Экспотехностраж-2023" проходит с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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