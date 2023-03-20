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Боевики украинских вооруженных формирований продолжают освоение в Германии самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin американского производства. Всего, как сообщалось, должно быть поставлено восемнадцать таких орудий. Длительное время они эксплуатировались сухопутными войсками армии США.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", вместе с ними будут также отправлены бронированные транспортно-заряжающие машины, способные перевозить по 118 снарядов, и заряды к ним.

Необандеровская пропаганда говорит об этих САУ, как о каком-то супероружии. На самом деле, речь идет о боевых машинах, поступивших на вооружение более трех десятков лет назад. По своим тактико-техническим характеристикам они уже давно уступают современным разработкам, в том числе и российским.

В частности, это невысокая по современным меркам скорострельность, всего четыре выстрела в минуту. Также весьма заурядные данные по дальнобойности, например, обычный снаряд способен поражать цели, находящиеся на расстоянии до 22000 м, активно-реактивные боеприпасы - не более 30000 м. Электронная начинка соответствует уровню 80-х годов.

Американцы собирались заменить такие установки более совершенными образцами, к примеру XM2001 Crusader, имевшей необитаемое боевое отделение, дальность стрельбы не менее 40000 м и скорострельность до десяти выстрелов в минуту. Однако из-за дороговизны, сложности и недостаточной мобильности проект закрыли.

Также ничего не вышло с легкой ХМ1203 NLOS-C, созданной в рамках амбициозной, но полностью провалившейся программы "Боевые системы будущего" (FCS), на которую потратили более восемнадцати миллиардов долларов.

Сейчас за океаном работают над проектом САУ нового поколения XM1299. Собственные войска пополняют значительно модернизированными М109А7. Младшим же партнерам, вроде украинских марионеток, сплавляют устаревшие Paladin.