Чжунго цзюньван: США заковали Европу в финансовые кандалы

Европа поддалась на уговоры США и согласилась повысить оборонные расходы в рамках НАТО, пишет "Чжунго цзюньван". Однако она сделала это не в угоду Вашингтону. ЕС не собирается лишать себя военной автономии и участвовать в гегемонических планах Америки, считает автор. У него свои причины.

Недавно на встрече министров обороны стран НАТО, состоявшейся в Брюсселе, были начаты консультации по стандарту оборонного бюджета после 2025 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, ввиду неотложной ситуации с безопасностью, в которой оказался альянс, все государства-члены должны считать ежегодные расходы на оборону в размере 2% своего ВВП "нижним пределом", а не "максимумом".

На фоне сложного затяжного конфликта между Россией и Украиной увеличение НАТО стандарта оборонных затрат и дальнейшее усиление военной помощи Киеву не только будут сильнее нагнетать региональную обстановку и не поспособствуют скорейшей реализации режима прекращения огня и началу мирных переговоров, но и нанесут серьезный ущерб ситуации с безопасностью в Европе. В то же время европейский процесс "стратегической автономии" также застопорится или даже начнет регрессировать из-за стратегического давления США и Североатлантического альянса.

2% ВВП на оборону больше не являются "минимумом"

После Крымского кризиса 2014 года страны-члены НАТО договорились увеличить военные расходы как минимум до 2% своего ВВП к 2024 году. Однако в реальности реализация этого решения и скорость, с которой идут к этой цели государства, разнятся. США выражали большое недовольство некоторыми союзниками и неоднократно оказывали на них давление.

Однако после начала украинского конфликта в феврале 2022 года европейские страны, которые раньше негативно относились к увеличению расходов на оборону, поменяли отношение к этому вопросу и принялись наперебой расширять военные бюджеты. Согласно официальной статистике НАТО, общие годовые затраты альянса на оборону в 2022 году превысили один триллион долларов. Ожидается, что к 2024 году не менее 19 государств-членов будут тратить на оборону более 2% своего ВВП, а это почти две трети всей НАТО.

В частности, Соединенные Штаты, Германия и Франция являются главными движущими силами НАТО в повышении стандартов расходов на оборону. Они "мотивируют" общественное мнение и "лидируют" в действиях. В настоящее время годовой оборонный бюджет США составляет целых 3,5% от их ВВП, что намного превышает не только минимальный стандарт в 2%, установленный НАТО, но и совокупные военные расходы всех других государств-членов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в январе этого года, что для содействия трансформации французских вооруженных сил и их адаптации к будущим конфликтам высокой интенсивности общий оборонный бюджет страны с 2024 по 2030 год будет увеличен до 413 миллиардов евро, что примерно на треть больше, чем в предыдущем семилетнем цикле. Министр обороны Германии Борис Писториус запросил расширение военного бюджета на 2024 год на 10 миллиардов евро для покрытия дополнительных расходов, связанных с украинским конфликтом, и заявил, что стандарт в размере 2% должен служить только как основа для принятия дальнейших мер. Это, очевидно, создает импульс для последующего наращивания финансирования.

Некоторые восточноевропейские, скандинавские и балтийские страны стали активно "отвечать" на запрос НАТО об увеличении оборонных затрат. Согласно источникам в альянсе, три страны Балтии и соответствующие государства Восточной Европы во время встречи министров обороны выступили за повышение стандарта расходов с нынешних 2% до 2,5% от ВВП. Одна из этих стран — Польша — планирует нарастить военный бюджет до 4% ВВП в 2023 году. Это значительный скачок по сравнению с 2,4% в 2022 году. После реализации этого шага Польша станет страной с самыми высокими расходами на оборону по соотношению к ВВП в альянсе. Чтобы освободить часть национальных финансов для вливания их в оборону, Дания также приняла чрезвычайные меры и решила отменить традиционный религиозный праздник страны — День Великой молитвы. Она заменит его в 2024 года на обычный рабочий день. Таким образом Копенгаген сэкономит 3 миллиарда датских крон (около 400 миллионов евро), которые пойдут на оборону.

Однако Италия, Бельгия, Люксембург и другие более склонны выстраивать систему оборонного бюджета, совместимую с их собственными экономическими условиями, и корректировать долю военных расходов в ВВП в соответствии с реальной внутренней обстановкой. Эти страны представляют "умеренную группу" в НАТО. Например, министр обороны Бельгии публично заявил, что готов двигаться к цели 2% от ВВП на оборону, но она не будет достигнута к 2024 году.

США используют украинский конфликт, чтобы заковать Европу в кандалы

Хотя существуют разногласия по поводу конкретного момента времени, когда расходы альянса на оборону достигнут 2% ВВП, нельзя отрицать, что, пока конфликт между Россией и Украиной не утих, повышение военных затрат стало общим консенсусом государств-членов НАТО.

С момента окончания холодной войны Европа сопротивлялась требованию Соединенных Штатов увеличить военный бюджет НАТО и намеренно откладывала реализацию этого решения. В действительности, после холодной войны большинство стран региона, напротив, сократили расходы на оборону, что вызвало немалое недовольство Америки: при администрации Трампа этот вопрос спровоцировал "словесную войну" между США и ЕС. Однако с началом конфликта на Украине Вашингтон снова успешно надел кандалы на своих европейских союзников, вынуждая их шаг за шагом отступать под двойным давлением дилеммы безопасности и общих ценностей и, наконец, встать на путь, проложенный Соединенными Штатами.

Через четыре месяца после начала конфликта альянс выпустил документ "Стратегическая концепция НАТО на период до 2022 года". В нем указано, что конкуренция между крупными державами и вызванные ею периодические "беспорядки" сильно влияют на среду безопасности альянса. В документе Россия определяется как "самая большая и непосредственная угроза" НАТО. Такое определение текущей и будущей стратегической обстановки, несомненно, ведут к увеличению военных расходов стран-членов.

В связи с ускоренным развитием событий на Украине НАТО осознала, что ее запасы боеприпасов и производственные мощности ВПК не могут удовлетворить растущие потребности Киева. В частности, цикл производства крупнокалиберных боеприпасов был увеличен с первоначальных 12 месяцев до 28 месяцев. Альянсу необходимо срочно увеличить расходы на оборону, чтобы компенсировать пробелы собственной цепочки поставок оружия и боеприпасов и избежать поражения в логистической "войне на истощение" с Россией. Это также стало для НАТО важной причиной для наращивания военного бюджета.

Чтобы прочно "привязать союзников к своей колеснице", Соединенные Штаты не только раздували угрозу, но и настаивали на необходимости увеличить военные затраты. На встрече министров обороны стран НАТО глава МО США Ллойд Остин выразил надежду, что члены альянса достигнут соглашения о новом стандарте военного бюджета на летнем саммите НАТО. Так они смогут совместно модернизировать оборонный план альянса и повысить боевую готовность войск.

"Подливание масла в огонь" неизбежно усугубит риски безопасности

Поощрение союзников к увеличению военных бюджетов может помочь США эффективно облегчить свое оборонное бремя в Европе и освободить ресурсы для инвестиций в Индо-Тихоокеанский регион. Однако, как бы США ни раздували нынешнюю угрозу безопасности, остальные члены альянса сталкиваются со многими сложностями, мешающими им поднять военные расходы.

У украинского конфликта есть серьезные "побочные эффекты": энергетический, инфляционный и продовольственный кризисы, которые он вызвал, привели к финансовым трудностям у многих европейских стран. Слепое увеличение расходов на национальную оборону в таких условиях неизбежно произойдет за счет вытеснения других затрат, особенно связанных с благосостоянием населения, а это расшатает основы государственности. Во время недавних антивоенных демонстраций, вспыхнувших в Германии, Франции и других странах, люди выкрикивали лозунг "Заработная плата, а не оружие". Это прекрасно иллюстрирует сложившееся положение.

Ведь повышение оборонных расходов европейских стран — это лишь "стресс-ответ" на конфликт на Украине. Хотя континент оказался временно привязан к колеснице США, это не означает, что он собирается безоговорочно угождать гегемонистским стремлениям Америки на долгосрочной основе. Для европейских членов НАТО первостепенной задачей является укрепление автономного оборонного потенциала Европы. Следует отметить, что, поскольку США все чаще связывают НАТО и "конкуренцию великих держав" в своей стратегии, поворот альянса к "азиатизации" и "глобализации" становится очевидным. Это может посеять семена разногласий по поводу расходов на оборону между Вашингтоном и ЕС, а также между самими европейскими странами.

Кроме того, увеличивая военные затраты, НАТО повышает и интенсивность военной помощи Киеву. В частности, речь идет о недавнем решении поставить ему тяжелое вооружение, которое лишь подольет масла в огонь конфликта и непременно вызовет мощный ответ со стороны России, усилив риски эскалации. В начале года США, Великобритания и Германия последовательно одобрили передачу Украине основных боевых танков M1 Abrams, Challenger 2 и Leopard 2, а также соответствующее обучение личного состава. Российское правительство и эксперты осудили этот шаг, назвав его "чрезвычайно опасным и абсурдным решением", которое выведет конфронтацию между Западом и Москвой на новый уровень.

Автор: Цзи Чэн (季澄)