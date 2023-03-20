Войти
ТАСС

Главком ВМФ заявил, что ракетами "Калибр" могут быть вооружены все российские подлодки

349
0
+1
АПЛ "Князь Владимир" проекта "Борей-А"
АПЛ "Князь Владимир" проекта "Борей-А".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

По словам Николая Евменова, субмарины в дальнейшем намерены оснастить гиперзвуковым оружием

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" могут быть вооружены все российские подводные лодки, включая стратегические. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов.

"Испытания крылатых ракет "Калибр" проходили на подводных лодках второго поколения. И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда" в канун отмечаемого 19 марта Дня моряка-подводника.

По его словам, следующий шаг - оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. "Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем", - сказал он.

Крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" состоят на вооружении неатомных подводных лодок проекта 636.3, имеющихся в составе Черноморского и Тихоокеанского флотов, а также многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) нескольких проектов. Субмарины проекта 636.3 неоднократно применяли "Калибры" по наземным целям боевиков в Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине.

С АПЛ "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" уже проведены первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Ранее ТАСС сообщал, что они через некоторое время будут продолжены со штатного носителя "Цирконов" АПЛ "Пермь" проекта 885М "Ясень-М".

ВМФ России проводит курс на унификацию подводных лодок и сокращение количества проектов субмарин, сообщил Евменов.

"Всего в боевом строю ВМФ сегодня действует порядка 10 основных проектов подводных лодок и их модификации. Постепенно происходит процесс унификации подводных лодок и сокращения количества проектов. Это необходимо для упрощения и удешевления их строительства, эксплуатации, ремонта и утилизации", - сказал он.

Адмирал отметил, что подводные силы ВМФ продолжают эксплуатировать субмарины предыдущих поколений.

"Эти корабли прошли глубокую модернизацию, которая дает им вторую молодость. По сути, они стали уже другими кораблями с более совершенными системами управления и вооружения, оснащенные современными средствами поражения противника", - пояснил главком ВМФ.

 

  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Club-S
Проекты
636.3
877 Палтус
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
20.08.2021
Россия посылает грозный сигнал внешнему миру: грядет мощное возрождение военно-морского флота (Синьхуа, Китай)
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
25.08.2017
Почему российский флот боеспособнее, чем кажется (The National Interest, США)
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 17:08
  • 46627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.03 16:54
  • 19
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 01:35
  • 1218
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 15:41
  • 0
Что скрыто за решением Гаагского суда? Расшифровка.
  • 19.03 15:26
  • 1
Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК
  • 19.03 15:25
  • 3
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 19.03 15:25
  • 3
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 18.03 08:29
  • 2
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 18.03 02:46
  • 3
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?