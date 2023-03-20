Главком ВМФ заявил, что ракетами "Калибр" могут быть вооружены все российские подлодки

По словам Николая Евменова, субмарины в дальнейшем намерены оснастить гиперзвуковым оружием

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" могут быть вооружены все российские подводные лодки, включая стратегические. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов.

"Испытания крылатых ракет "Калибр" проходили на подводных лодках второго поколения. И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда" в канун отмечаемого 19 марта Дня моряка-подводника.

По его словам, следующий шаг - оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. "Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем", - сказал он.

Крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" состоят на вооружении неатомных подводных лодок проекта 636.3, имеющихся в составе Черноморского и Тихоокеанского флотов, а также многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) нескольких проектов. Субмарины проекта 636.3 неоднократно применяли "Калибры" по наземным целям боевиков в Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине.

С АПЛ "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" уже проведены первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Ранее ТАСС сообщал, что они через некоторое время будут продолжены со штатного носителя "Цирконов" АПЛ "Пермь" проекта 885М "Ясень-М".

ВМФ России проводит курс на унификацию подводных лодок и сокращение количества проектов субмарин, сообщил Евменов.

"Всего в боевом строю ВМФ сегодня действует порядка 10 основных проектов подводных лодок и их модификации. Постепенно происходит процесс унификации подводных лодок и сокращения количества проектов. Это необходимо для упрощения и удешевления их строительства, эксплуатации, ремонта и утилизации", - сказал он.

Адмирал отметил, что подводные силы ВМФ продолжают эксплуатировать субмарины предыдущих поколений.

"Эти корабли прошли глубокую модернизацию, которая дает им вторую молодость. По сути, они стали уже другими кораблями с более совершенными системами управления и вооружения, оснащенные современными средствами поражения противника", - пояснил главком ВМФ.