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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов

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Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов
Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов.
Источник изображения: belvpo.com

Сегодня в рамках укрепления восточного фланга НАТО в Польше и странах Балтии идет расширение аэродромной сети, которую планируется использовать для переброски войск, вооружений и военной техники непосредственно к границам Беларуси и России.

Наиболее важные инвестиции в аэродромную инфраструктуру в Польше еще находятся в стадии реализации. Так, в текущем году планируется начать строительство «мегааэропорта» – Центрального коммуникационного порта (ЦКП), как стало известно, объекта, в том числе, имеющего военное назначения. В рамках укрепления восточного фланга НАТО вторым этапом строительства этого крупного транспортного узла в 40 километрах к юго-западу от Варшавы станет размещение там военной транспортной авиабазы.


Аэродромная инфраструктура в Польше.
Источник: belvpo.com

Речь идет о строительстве в Польше ЦКП, который должен обеспечить достаточную пропускную способность и логистические возможности, которые не предлагает ни один из транспортных узлов в этом регионе Европы, что значительно повысит возможности быстрой передислокации войск НАТО на восточный фланг.

Такая транспортная авиабаза, помимо достаточно длинной взлетно-посадочной полосы, должна включать стоянки для транспортных самолетов, ангары, ремонтные мастерские, казармы для личного состава, склады горюче-смазочных материалов и других материальных средств. База должна быть хорошо защищена, в том числе, и ракетными комплексами. Очень важна соответствующая транспортная инфраструктура вокруг этого объекта – автодороги и железнодорожные ветки.

Кроме того, крупнейшая транспортная авиабаза, способная одновременно обслуживать четыре больших транспортных самолета, будет построена к 2025 году во Вроцлаве на территории гражданского аэропорта. В конечном итоге, тут же будут дислоцироваться американские военнослужащие. Авиабаза должна занять площадь в 150 га, кроме стандартных зданий, там будут, например, казармы на 400-450 человек и палаточный городок для временного размещения еще 550 военнослужащих, столовая на 400 человек.

В рамках соглашения между Польшей и США была также достигнута договорённость о том, что аэропорты в Катовицах-Пыжовицах и Балицах под Краковом будут служить резервными (возможно, это станет дополнительным импульсом для строительства новой взлетно-посадочной полосы в Краковском аэропорту). Кроме того должны быть модернизированы инфраструктура 12-й авиабаза беспилотных летательных аппаратов в Мирославце и 41-й авиабаза учебной авиации в Демблине. Стоимость расширения авиационной инфраструктуры в Польше, предусмотренная международным соглашением, оценивается в 2 миллиарда долларов США.

Ранее была модернизирована инфраструктура 33-й транспортной авиабазы польских ВВС в Повидзе. На построенном после войны для советских бомбардировщиков аэродроме, сейчас имеется взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км и строится крупный логистический комплекс армии США. На 32-й авиабазе тактической авиации в Ласке взлетно-посадочная полоса увеличена до 3 км, благодаря чему сегодня база может принимать большие транспортные самолеты. Обе инвестиции были сделаны при участии США.

Сегодня самой важной военной транспортной авиабазой в Польше стал аэропорт в Жешуве-Ясенке. Используя современную взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, он еще во время пандемии принимал самые крупные грузовые самолеты мира. В настоящее время это главный пункт, обеспечивающей переброску западной военной техники на Украину. При этом аэропорт в Жешуве изначально не был специально приспособлен для этой роли, но решающим здесь стало его расположение вблизи границы с Украиной. По некоторым данным здесь в ближайшие 5-10 лет будут размещаться американские войска, поскольку они арендовали на 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет несколько гектаров земли, расположенные в нескольких сотнях метров от аэропорта Жешув.

В перспективе могут быть модернизированы еще ряд аэропортов в Польше, например, Гдыня-Оксыве, Шиманы, Щецин-Голенюв, Радом.

Не секрет, что нынешний конфликт на Украине используется США и НАТО, как повод для дальнейшего расширения этой программы и увеличения масштаба инвестиций в военные объекты на территории соседних с Беларусью и Россией стран.

Инвестиции в инфраструктуру на территории Польши не являются исключением на восточном фланге альянса. Военный аэродром в Зокняе в Литве со взлетно-посадочной полосой длиной 3,5 км, когда-то подготовленный для приема советской стратегической авиации, в последние годы также был расширен для приема натовских военных транспортных самолетов. Точно так же Латвия и Эстония вложили средства в свои небольшие военные аэродромы, создав возможности для приема и разгрузки транспортных самолетов.

Этот очень краткий перечень предпринятых шагов властями Польши и стран Балтии под руководством США свидетельствует о том, что реализуется амбициозная программа создания комплекса рассредоточенной аэродромной инфраструктуры для повышения возможностей оперативного наращивания группировки войск НАТО у границ Беларуси и России.

Сегодня в условиях повышения военной активности Запада у границ Союзного государства, Минск делает всё, чтобы не быть втянутыми в военный конфликт. В сложившейся обстановке видится необходимость дальнейшего укрепления надежного стратегического союзничества Минска и Москвы, в том числе усиления региональной группировки войск на территории Беларуси – форпосте России на западном направлении.

Как отметил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович: «Региональная группировка войск - один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе с его агрессивной политикой в отношении Союзного государства».

Николай Астровский

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