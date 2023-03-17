США нашли повод направить боевые корабли к берегам Крыма

Турция призналась, что пока не может сделать выбор в ситуации, в которую ее загнали США. Вашингтон требует пропустить в Черное море свои боевые суда на поиски сбитого дрона Reaper. Но сделав это, Анкара нарушит конвенцию Монтре 1936 года, неукоснительным соблюдением которой турки всегда гордились. Есть ли в арсенале Вашингтона инструменты, способные заставить Турцию нарушить конвенцию о проливах?

Министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал возможность открытия черноморских проливов для ВМС США – чтобы те смогли подойти к берегам Крыма, к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper ("Рипер", переводится как "жнец"). Впрочем, ответ министра был обтекаемым: Минобороны вместе с МИДом и администрацией президента Турции "продолжают работу", и последующие шаги "прояснятся в ближайшее время". По словам Акара, Анкара стремится найти с партнерами из Вашингтона "разумное и логичное" решение и вообще выступает за мирный выход из ситуации, передает РИА "Новости" со ссылкой на Anadolu.

Судя по замечаниям Акара, Вашингтон уже прислал Анкаре официальную просьбу пропустить корабли. И Анкара теперь либо взяла паузу на размышления, либо ведет с американцами закулисный торг.

Тем временем на месте крушения, предположительно, уже идет операция по подъему аппарата (или его обломков), начатая еще во вторник, сразу после инцидента с MQ-9. В ряде Telegram-каналов появились записи переговоров наших моряков, участвующих в поисках аппарата. "Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника", – пообещал ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев. Директор СВР Сергей Нарышкин тоже выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что у нашей страны есть аппараты, способные поднять со дна MQ-9.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби еще в день инцидента допустил, что у США не получится до них добраться. "Он упал очень-очень глубоко в Черное море. Мы все еще пытаемся понять, можно ли приложить какие-то усилия, чтобы его достать", – сказал представитель Белого дома.

Профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек напоминает, что конвенция Монтре 1936 года однозначно запрещает в данном случае пропускать суда ВМС США, да и в принципе американским военным в этой акватории, на его взгляд, нечего делать.

"Американцы в Черном море будут действовать против интересов не только России, но и Турции. Как известно, это море – единственное, где нет постоянных американских военно-морских сил, и это очень важно для безопасности нашего региона. Если они однажды войдут туда и бросят якорь на постоянной основе, это станет продолжением общей конфронтации США и Турции, попытка взять нашу страну в клещи. На мой взгляд, судьбу конфликтов в Черном море должны решать сами черноморские страны, без участия посторонних", – сказал политолог в интервью газете ВЗГЛЯД.

Перинчек не исключил, что Вашингтон пойдет на хитрость и попросит Анкару пропустить не боевые, а гражданские суда, тоже предназначенные для подъема обломков, а позднее, уже в открытом море, на эти суда могут высадиться профильные военные специалисты. "Нашим властям надо будет контролировать, для какой цели эти специфические суда – например, краны – направляются через Босфор в сторону Крыма. Если есть подозрение, что суда будут участвовать в провокациях против России, их надо остановить", – уверен Перинчек.

По мнению профессора, в Вашингтоне теперь ускорится разработка плана по сближению с Болгарией, Румынией и Грузией. Еще прошлым летом сенаторы Митт Ромни из Республиканской партии и Джин Шахин из Демократической партии внесли законопроект, требующий от Белого дома разработать программу по сдерживанию России конкретно в Черноморском регионе. После инцидента у берегов Крыма оба сенатора призвали ускорить принятие документа. "Инцидент указывает на то, насколько важно, чтобы у нас был более комплексный подход к региону", – сказала Шахин, которую цитирует "Газета.ру". В свою очередь Ромни потребовал не позволять Москве "определить правила Черного моря" и призвал администрацию Джо Байдена подготовить надежную "стратегию для укрепления координации между США, НАТО и нашими черноморскими партнерами".

Стоит пояснить: статья 19 договора 1936 года, известного как конвенция Монтре, разрешает Турции временно закрывать проливы Дарданеллы и Босфор для любых боевых кораблей, если где-нибудь на берегах Черного моря вспыхивает вооруженный конфликт. В марте прошлого года Анкара официально уведомила Москву и Киев, что этот пункт вступил в силу. После этого турки не раз и не без гордости подчеркивали, что не пропускают боевые корабли ни одной из конфликтующих сторон.

Забавно, что меньше месяца назад США хвалили Турцию за педантичное соблюдение конвенции. Комплимент прозвучал из уст госсекретаря Энтони Блинкена, когда тот, будучи с визитом в Анкаре, выступал на совместной пресс-конференции со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу. "Продолжение реализации конвенции Монтре с ее (Турции – прим. ТАСС) стороны сдержало военную эскалацию в Черном море и помогло защитить береговую линию Украины", – сказал гость. Правда, Блинкен явно намекал на возможное желание Москвы перебросить в Черное море дополнительные силы ВМФ с других океанов. "Мы серьезно относимся к положениям конвенции Монтре. К настоящему моменту ни один военный корабль не прошел через пролив Босфор", – ответил Чавушоглу.

И вот теперь обстоятельства, похоже, изменились, причем в данном случае педантизм турок может помешать интересам Вашингтона.

"Если турки дадут согласие, то тем самым торпедируют саму конвенцию, а заодно нанесут ущерб своему очень важному активу, можно сказать, историческому наследию, – считает бывший советник президента России, эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич. –

Документ 1936 года серьезно "приподнимает" геополитический статус Турции, делает ее своеобразным распорядителем не только двух проливов, но и Черного моря,

а также прилегающей части Средиземного моря. Благодаря конвенции, Турция – это важнейший гарант стабильности в Черноморском регионе. Конвенция однозначно запрещает проход боевых кораблей в сторону Черного моря в военное время. Если это правило будет нарушено, даже с оговорками, что, мол, это "в порядке исключения", это станет радикальной девальвацией и самого документа, и статуса Турции. Так что Анкаре стоит все серьезно взвесить"

При этом не очень понятна выгода от такой жертвы, добавляет Станкевич. "Допустим, пропустят пару кораблей и субмарину в ту сторону. Сразу серьезно пострадают отношения Анкары с Москвой. Кроме того, в таком случае Турция станет косвенным виновником резкого обострения ситуации в регионе в случае прямого конфликта между судами российского ВМФ и американских ВМС, когда они встретятся на месте инцидента", – предрекает эксперт.

"С другой стороны, что могут американцы пообещать туркам взамен? Проповедника Гюлена, что ли, привезут на этих кораблях? Приходится так горько шутить. Что еще? Пообещают истребители F-35, которых раньше не давали? Тоже вилами по воде писано. Это были пряники. А что в качестве кнута? Ну США могут задействовать закулисные рычаги, чтобы повлиять на исход предстоящих в мае президентских выборов, будут мешать Эрдогану победить. Например, ударят персонально по бизнесу клана Эрдоганов. Но если нынешний президент выдержит давление и все равно выиграет выборы, он же ничего не забудет. Так что риски слишком велики. Думаю, американцы не станут слишком далеко заходить в давлении на Турцию по данному поводу", – говорит бывший советник президента.

Станкевич не исключает, что запасным вариантом для Вашингтона станет подключение к этой истории Румынии или Болгарии. "У этих двух стран есть нужный транспорт. Они могут подогнать к берегам Крыма баржу. А Пентагон вполне мог бы по воздуху перебросить на эту баржу недостающее оборудование. Правда, такой вариант потребует много времени. Думаю, Россия успеет раньше найти обломки", – подытожил эксперт.

На месте падения беспилотника между американскими и нашими военными моряками могут возникать споры, если корабли двух стран сойдутся нос к носу, не исключает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. "Конечно, всё это не очень хорошо, в подобных случаях всегда есть риск. Но такое развитие событий вполне ожидается, а раз оно ожидаемо – значит, и накал несколько снижается. Ситуация будет более управляемая, предсказуемая. Да, могут быть даже навалы и всё что угодно. Но по крайней мере, по линии военных действует "красная линия". Это показали разговоры глав Минобороны и генштабов. Значит, стороны знают, чего ожидать друг от друга", – пояснил эксперт.

"Понятие "инцидент" подразумевает, что он возникает внезапно и развивается как кризисная ситуация. А здесь намерения сторон уже более-менее понятны. Да, могут возникать сложности, может звучать взаимная критика. Но это не будет "инцидентом". Риск эскалации напряженности в данном случае ниже, так что я алармизма большого не испытываю", – подчеркнул Тимофеев.

Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Юрий Зайнашев