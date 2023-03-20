Накануне Дня моряка-подводника Шойгу вспомнил о «Кронштадте»

Минобороны ускорит затянувшиеся испытания первой серийной «Лады»

Министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Оно прошло 7 марта в Национальном центре управления обороной РФ.

Среди поднятых тем вперед прочих была поставлена таковая о вводе в строй дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Кронштадт». Она выступает в качестве первой серийной типа «Лада» и второй в семействе после головного корабля «Санкт-Петербург».

Особое звучание тема получила накануне Дня моряка-подводника, отмечаемого ежегодно 19 марта в соответствии с приказом № 253 от 15 июля 1996 года за подписью тогдашнего главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Феликса Громова.

Показанный по телевидению короткий репортаж содержит фрагмент из вступительного слова министра. Сергей Шойгу говорит: «Первый в повестке – вопрос о ходе строительства большой подводной лодки «Кронштадт», которая войдет в состав Северного флота. Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами «Калибр», новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность».

У экспертов эти слова министра вызвали недоумение, поскольку ДЭПЛ проекта 677 «Лада» изначально проектировались как носители комплекса «Калибр-ПЛ». Головной корабль серии «Санкт-Петербург» выполнил первый успешный ракетный пуск в 2017 году.

В арсенал комплекса входят три базовых типа крылатых ракет: 3М-14 типа «море-земля» для ударов по стационарным целям с заранее известными координатами, противокорабельная 3М-54 и противолодочная 91Р.

Какую из них шесть лет назад запустил «Санкт-Петербург», доподлинно неизвестно. Скорее всего – противокорабельную или противолодочную, ведь тогда головной корабль проходил испытания в условиях глубоководных полигонов Северного флота.

Создатели «Лады» сделали ей уникальный «нос» с шестью торпедными аппаратами (ТА) и передовым по инженерным решениям устройством быстрого заряжания (УБЗ), позволяющим за несколько минут выпустить все 18 боеприпасов, входящих в арсенал лодки. Его набирают из ракет и торпед разных типов в любом сочетании. В отличие от лодок предыдущих проектов, «Лада» может вести стрельбу залпами из всех носовых ТА.

Среди множества прогрессивных нововведений, опробованных на «Санкт-Петербурге», его «нос» впоследствии нашел применение на лодках проекта 636.3, которые в настоящее время входят в состав Черноморского и Тихоокеанского флотов ВМФ России. Внешние обводы корабля не изменились, а его «начинка» поменялась на более прогрессивную. Корабли предыдущего проекта 636.1, строившиеся для стран – партнеров России по военно-техническому сотрудничеству, тоже могут вести залповый огонь, но только из четырех ТА.

В настоящее время отечественная судостроительная промышленность выпускает ДЭПЛ двух типов, по проектам 636.3 и 677 соответственно. Их выпуск локализован на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Проект 636.3 представляет продукт длительной эволюции, исходным пунктом которого стала лодка первоначального проекта 877 «Палтус», спроектированная в 1970-е годы. Без применения устройства работы дизеля под водой (РДП, шноркель) длительность непрерывного подводного плавания ДЭПЛ не превышает трех дней. Столь скромный показатель лишь частично компенсируется возможностью подзарядки электрических батарей с использованием специального ускоренного режима, разработанного российскими специалистами применительно к доработанному проекту 636.3. Для этого лодка всплывает на перископную глубину и в режиме РДП включает малодымные дизельные генераторы повышенной мощности.

На смену устаревшей линейке ДЭПЛ, получившей широкую известность под общим маркетинговым обозначением «Варшавянка», приходит более современная лодка проекта 677 «Лада». Все вышеупомянутые корабли разработаны под руководством генерального конструктора Юрия Кормилицина специалистами Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин».

Головной корабль нового проекта спустили на воду в 2004 году. Шесть лет спустя «Санкт-Петербург» поднял военно-морской флаг. Проходил испытания сначала на Балтике, затем – в глубоководных полигонах Северного флота, после чего в 2021 году был окончательно принят заказчиком. По состоянию на весну 2023 года это единственная на флоте действующая лодка типа «Лада».

По сравнению с лодкой проекта 636.3 надводное водоизмещение снижено с 2350 до 1765 т, а численность экипажа уменьшена с 52 до 35 подводников. Дальность хода под водой на скорости 3 узла выросла с 400 до 650 миль.

Возможно, особое внимание Сергея Шойгу к «Кронштадту» кроме прочего вызвано большим отставанием с вводом в строй. Заложенный в 2005 году и спущенный на воду в 2018-м, корабль прошел лишь швартовные и ходовые испытания. В остальное время простаивал из-за некомплекта и необеспеченности испытаний средствами аварийного спасения экипажа.

Все это время шла полемика между сторонниками и противниками «Лады». Первые указывали на инновационность проекта и высокие тактико-технические характеристики (ТТХ), значительно превосходящие показатели «Варшавянки». Основное преимущество - в силе залпового огня и скрытности «Лады». Оппоненты же утверждали, что конструкторский потенциал «Варшавянки» еще не исчерпан, а налаженное серийное строительство позволяет делать вновь построенные субмарины дешевыми и надежными. Их не смущал тот факт, что корпуса «варшавянок» сваривают из стали АК-25 родом из 1950-х, а «Лады» – из современной АБ-2. Это инновационный момент, нашедший отражение в ТТХ новой субмарины.

Помимо сниженной стоимости единицы продукции продолжение строительства лодок проекта 636 выглядело привлекательным и потому, что допускало использование существующей береговой инфраструктуры, средств и методик обучения личного состава.

По традиции отечественные моряки-подводники обучаются основам профессии на относительно компактных и простых по конструкции дизель-электрических лодках, а затем продолжают карьеру на атомоходах. Для целей обучения лучше использовать пусть и устаревшие по конструкции, но надежные корабли, такие как «Варшавянка».

Воду на мельницу противников «Лады» в начале 2012 года подлил тогдашний главнокомандующий ВМФ России Владимир Высоцкий. Адмирал (сам подводник) заявил журналистам, что флоту «не нужны новые «мозги» с оружием, которые сидели бы на энергетике Второй мировой войны». Речь шла о дизель-электрическом варианте «Лады», разочаровавшем Владимира Сергеевича рядом «детских болезней», проявившихся в первую пару лет испытаний «Санкт-Петербурга». Позднее Высоцкий признал, что погорячился. По всей видимости, его критика в адрес «Лады» была вызвана не сколько «детскими болезнями» головного корабля, столько не слишком вдохновляющими результатами работ по отечественной анаэробной энергетической установке. Впоследствии сотрудники пресс-службы МО старались дезавуировать вышеприведенное заявление адмирала. Тем более что сменивший (в мае 2012 года) Высоцкого на посту главнокомандующего ВМФ России адмирал Виктор Чирков высказался в пользу продолжения программы «Лада» и возобновления строительства «Кронштадта» по улучшенному проекту.

Между тем «Санкт-Петербург» продемонстрировал свои качества «подводного охотника» в условиях глубоководных полигонов Северного флота ВМФ России. В дуэльной ситуации он первым обнаруживал и классифицировал силы «условного противника» – «вражеские» наводные корабли и подводные лодки других классов. Отмечались и случаи обнаружения и длительного сопровождения иностранных субмарин.

«Детские болезни» одна за другой вылечили, и производственная программа получила развитие. В декабре 2022 года на воду спустили второй серийный корабль – «Великие Луки». На форуме «Армия-2019» стало известно, что по контракту с МО РФ, «Адмиралтейские верфи» приступили к строительству 4-го и 5-го корпусов. Они получили названия «Вологда» и «Ярославль».