Швеция спешит вступить в военный пакт с США против России

Американцы собираются сдерживать Россию в Арктике и хотят привлечь к этой задаче Швецию и Финляндию – кандидатов в НАТО. Фото с сайта www.rosatom.ru.

Интриги на Черном море не отбили аппетита к Арктике

Попытки администрации американского президента Джозефа Байдена ускорить вступление Швеции в НАТО затормозились на неопределенный срок. Воспротивилась Турция, которая воспользовалась своим правом отказать в одобрении, пока не будут выполнены все условия, касающиеся связей Стокгольма с курдскими сепаратистами.

Президент Байден публично настаивал на том, что вопрос о членстве Швеции в НАТО предрешен. Однако он недооценил упорство турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и упустил из виду некоторые геополитические последствия.

Джозеф Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг думали, что достаточно будет экстрадировать несколько курдских боевиков, чтобы удовлетворить тщеславие турецкого лидера. Однако время шло, а Эрдоган продолжал уточнять свои условия, включая в них такие пункты, как отмена эмбарго на поставки оружия Турции, участие Швеции в борьбе с курдскими боевиками и экстрадиция людей, связанных с Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Кончилось тем, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пошел на попятную, заявив с раздражением: «Мы убеждены, что Турция примет решение, просто не знаем когда». Генсек Столтенберг отреагировал стоически: «Я уверен, что Швеция станет членом НАТО. Не хочу называть точную дату. Обычно на это уходит несколько лет».

Между тем Министерство обороны Швеции объявило о начале переговоров о заключении двустороннего военного пакта с Вашингтоном – «соглашения о сотрудничестве в сфере обороны», которое позволит американским войскам действовать на территории Швеции. «Речь идет о хранении военных резервов, инвестициях в соответствующую инфраструктуру и легальном статусе американских войск в Швеции», – сказал шведский министр обороны Пол Йонсон.

Иными словами, США больше не ждут официального вступления Швеции в НАТО, а просто исходят из того, что она де-факто уже является членом альянса. В пресс-релизе Госдепартамента США говорится, что двусторонний пакт «углубит тесное партнерство в области безопасности, будет способствовать сотрудничеству в многосторонних операциях и укреплению трансатлантической безопасности».

Суть в том, что соглашение обеспечит беспрепятственное развертывание войск США в Швеции – что ранее было невозможно без официального отказа Стокгольма от своей многолетней политики военного неприсоединения. Иными словами, хотя Россия решительно выступает против членства Швеции в НАТО, а Турция сует палки в колеса, Вашингтон все равно достигнет своей цели.

Любопытно, что Финляндия, которая также пошла на сближение с НАТО под давлением США, похоже, не особенно спешит вести переговоры о заключении пакта с Вашингтоном, хотя у нее имеется 1340-километровая общая граница с Россией. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил журналистам в воскресенье: «Финляндия не настолько спешит в НАТО, чтобы мы не могли дождаться, пока Швеция получит зеленый свет».

В отличие от Швеции, всегда находившейся в западной орбите влияния, у Финляндии были особые связи с Россией, которые являются результатом ее истории. Финляндия во время холодной войны позиционировала себя как нейтральная страна, поддерживая хорошие отношения с Советским Союзом на основе соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 1948 года. Это соглашение предоставило Финляндии достаточно свободы, чтобы стать процветающей демократией. Предположительно, нейтралитет все еще мог бы оставаться привлекательной альтернативой для Финляндии. Другое дело, если баланс сил в регионе резко изменится в результате крупномасштабного конфликта в Европе.

Уже понятно, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не произойдет в ближайшее время. Стокгольм либо не может, либо не желает выполнять требования Турции. Между тем наметившееся сближение между Анкарой и Дамаском при посредничестве России окажет существенное влияние на судьбу курдских группировок и курдско-американского альянса в Сирии. Еще более усложняет ситуацию то обстоятельство, что в июне нынешнего года в Турции состоятся президентские и парламентские выборы. А это значит, что политический курс Эрдогана не изменится в ближайшие полгода. Шесть месяцев – большой срок. К лету баланс сил на Украине может кардинально измениться.

Финляндия готова подождать до лета, но Швеция и США не могут. Дело в том, что членство Швеции в НАТО на самом деле связано не столько с войной на Украине, сколько со сдерживанием российского присутствия в Арктике и на Северном полюсе. Благодаря изменению климата Арктика превращается в судоходный маршрут.

Согласно расчетам, из почти 60 крупных месторождений нефти и газа в Арктике 43 находятся на территории России, 11 – Канады, шесть – США (Аляска) и одно – Норвегии. Проще говоря, призрак, преследующий Вашингтон, выступает под знаменем, на котором написано: «Арктика принадлежит России».

Швеция и Финляндия могут многое сделать для усиления позиций США и НАТО в Арктике. В то время как Финляндия обладает развитым ледокольным судостроением, шведский высокоэффективный подводный флот будет иметь решающее значение как в военном аспекте, так и для затруднения доступа России к Мировому океану.

Василий Иванов