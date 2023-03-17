ВКС России завладели превосходством, а не господством в воздухе

Опыт применения штурмовой авиации и противоборства с ПВО в конфликте на Украине

За десять месяцев российскими военными летчиками накоплен немалый опыт боевого применения вооружения и военной техники в зоне специальной военной операции (СВО). Но если о вертолетчиках еще кое-что порой рассказывается в прессе, то о работе штурмовой авиации мы знаем лишь то, что она взлетает и садится, осуществляя иногда пуски ракет. Создается ложное представление, что в зоне боевых действий ничего не происходит. Между тем боевая работа летного состава ВВС/ВКС России идет в сложных условиях – в пространстве противоборства не только с Вооруженными силами Украины (ВСУ), но и с новейшей англо-американской и западноевропейской техникой. Прежде всего, с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) противника и радиоэлектронными средствами борьбы (РЭБ).

ЗРЕНИЕ У ПРОТИВНИКА ХОРОШЕЕ

На ВСУ сейчас работает глобальная информационно-разведывательная сеть, созданная США и странами НАТО в районе боевых действий. Это обеспечивает противнику получение (сбор) информации об обстановке от космических, наземных и воздушных средств разведки и наблюдения (в том числе средств дальнего радиолокационного обнаружения – ДРЛО). Образно говоря, противник видит все, везде и всегда, днем и ночью.

Для этого ведется постоянная обработка информации, обмен ею между пунктами управления, войсками, маневренными боевыми группами и расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Такая координация в режиме онлайн позволяет наносить упреждающие массированные удары по российским войскам. Такое взаимодействие осуществляется ВСУ на всех уровнях военного управления – вплоть до боевого расчета.

Кроме того, подобная деятельность позволяет не использовать радиолокационные станции (РЛС) на постоянной основе, сразу демаскирующей их позиции, а применять данные НАТО для предварительного ввода информации в ЗРК о противнике. РЛС включаются только на короткий промежуток времени для атаки, с последующей сменой позиции.

Такая тактика грозит значительными потерями российской авиации, из-за чего она вынуждена прижиматься к земле, действовать на малых и предельно малых высотах.

Но и противник не останавливается на достигнутом. По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, на территории Украины для обороны приоритетных и стратегических военных объектов планируется сформировать интегрированную систему ПВО-ПРО. Что это такое и как ей противостоять?

В лице НАТО на Украине мы столкнулись с противником, имеющим на вооружении высокотехнологичное оснащение, средства связи и обработки информации. Скажем, войска ВСУ сегодня насыщены тысячами терминалов Starlink для связи с низкоорбитальными спутниками, которые обеспечивают оперативное управление войсками. Этим мы ни в начале СВО, ни сейчас не можем похвастаться.

Что касается конкретно ВКС, то большую опасность для армейской авиации (АА) представляет разведывательная информация от спутниковой группировки противника. Наши площадки базирования АА достаточно легко обнаруживаются в тактической глубине военными и коммерческими разведывательными спутниками США, а также беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Это ведет к потерям техники на аэродромах, что вынуждает российские ВКС переходить на действия, скажем, боевых вертолетов с запасных площадок или ранее подготовленных площадок подскока. А также действовать с предельно малых высот ночью и в сложных метеорологических условиях.

150 ПРОБОИН В БОРТУ

Штурмовая авиация в группировке ВКС России представлена бронированным дозвуковым высокоманевренным самолетом Су-25, обладающим уникальной живучестью. Он предназначен для поддержки сухопутных войск на поле боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами. Может нести до 30 видов вооружения различного калибра и назначения. В базовое оснащение Су-25 входит 30-миллиметровая двуствольная авиационная пушка ГШ-30–2 с 250 патронами. Остальное вооружение подвешивается под крылья в зависимости от задач.

Благодаря российским бронированным самолетам-штурмовикам ВСУ и иностранные наемники лишены возможности регулярного снабжения частей вооружением и свободного перемещения между населенными пунктами. Оснащенность Су-25 боевыми, радиоэлектронными и навигационными средствами позволяет уничтожать любую бронетанковую и автомобильную технику, артиллерию, живую силу, разрушать инженерные и фортификационные сооружения. Если летчикам необходимо нанести точечный авиаудар и «сложить» штаб противника, применяются управляемые авиабомбы (КАБ) или управляемые ракеты (УР). Если же объект действий – колонна снабжения или бронетехники, под крыло подвешивают блоки с неуправляемыми ракетами – как правило, С-13 калибра 122мм «Тулумбас».

Надежность штурмовика Су-25 не раз доказана в ходе локальных войн и конфликтов. Она достигается за счет монолитной титановой сварной кабины, титановой защиты двигателей и брони топливных баков. По опыту Афганистана и других конфликтов в среднем одна боевая потеря штурмовика Су-25 приходилась на 2600 боевых вылетов – уникальное соотношение. Чтобы сбить Су-25, требовалось 80–90 попаданий. Были случаи, когда самолеты возвращались со 150 пробоинами на борту.

Однако опыт боевых действий показал необходимость не только сохранения системы существующего вооружения штурмовой авиации, но и наращивания ее боевого состава. В том числе за счет разработки и принятия на вооружение авиации ВКС более легких самолетов-штурмовиков (ударных самолетов).

Безусловно, наши конструкторы над этим работают. Обновленный Су-25СМЗ является глубоко модернизированной версией Су-25. Он оснащен комплексом РЭБ «Витебск-25» (способен защитить летчиков от зарубежных ПЗРК), системой спутниковой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до 10 м, прицельно-навигационным комплексом СВП-24–25 (вариант СВП-24 «Гефест»).

Это повышает точность применения оружия по наземным целям. Например, эффективность удара свободно падающими боеприпасами возрастает как минимум в три раза. Увеличена дальность обнаружения цели и ее классификации (распознавания). В итоге точностные характеристики неуправляемых авиационных средств поражения возрастают до уровня управляемого оружия.

НАРИСУЙ МНЕ «ПОРТРЕТ»

Важнейшей проблемой разведывательно-информационного обеспечения военной авиации ВВС/ВКС в боевых действиях на Украине остается необходимость совершенствования системы управления и подготовки в режиме реального и квазиреального времени боевых и полетных заданий, а также совершенствования высокоточного авиационного оружия различной дальности действия.

Сейчас даже для действий по заранее заданным целям на подготовку полетных и боевых заданий уходит немало времени. Особенно эта проблема остро проявляется при поражении вновь выявленных целей, что обусловлено прежде всего ограниченными возможностями изготовления эталонов «портретов» поражаемых объектов. Учитывая, что роль высокоточного оружия становится определяющей в эффективности огневого поражения, возможности сил и средств космической (воздушной) разведки и связи должны наращиваться.

Эффективное противодействие современному разведывательно-информационному обеспечению противника оказывают наши силы и средства РЭБ. Но массированное их применение создает серьезное ограничение на эффективность применения своих сил и средств. Поскольку требует грамотного планирования и применения в операции (боевых действиях) сложной техники.

Эта проблема может кардинально изменить сам подход к включению в программы развития систем вооружения авиации, хотя статистический опыт здесь пока накапливается. Речь идет о разработке боевых машин с более высокими, чем сейчас, летно-тактическими и техническими характеристиками, особенно в части огневой мощи и неуязвимости от огневого воздействия противника.

Пока же для обеспечения максимально возможной безопасности боевого применения военной авиации, на наш взгляд, требуется полное уничтожение или подавление систем управления ПВО противника, стационарных и подвижных огневых элементов зенитных ракетных комплексов. Над этим надо работать уже сейчас, с учетом намерений США создать на Украине интегрированную систему ПВО-ПРО. Хотя у нас здесь есть свой опыт.

С вражескими ПЗРК советская боевая авиация впервые столкнулась в Афганистане. Моджахеды успешно применяли там не только «Стингеры», но и советский ПЗРК «Стрела-2», который впервые получил боевое крещение еще в ходе египетско-израильской «войны на истощение». Комплекс широко поставлялся многим государствам, так что неудивительно, что он попал в руки моджахедов.

Сейчас в зоне СВО наши войска применяют переносные ЗРК «Игла» и «Верба» с ракетами 9М339 и 9М336. Эти ПЗРК достаточно эффектны, они уже сбили около трети пилотируемой авиации ВСУ. Они способны мгновенно реагировать и поражать внезапно появляющиеся цели на малых и предельно малых высотах. Более того, ПЗРК «Верба» был признан даже натовцами одним из лучших переносных комплексов, превосходящим британский Starstreak, американский Stinger FIM–92 и другие аналоги по ряду показателей. В частности, по таким, как высокая эффективность работы против малоизлучающих целей (разведывательные, ударные беспилотники и крылатые ракеты).

Высокую эффективность комплекса обеспечивает трехдиапазонная оптическая ГСН на ракете 9М336. Она имеет два инфракрасных и один ультрафиолетовый диапазон. Ракета способна уничтожать цели, летящие со скоростью до 500 м/с. Она не воспринимает «ловушки» и неуязвима для лазерных помеховых комплексов. Эффективная дальность пуска – от 0,5 до 6,4 км. Уничтожает воздушные цели в диапазоне высот от 10 до 4500 м. Время от обнаружения цели до пуска ракеты составляет 8 сек. РЛС ракеты способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 км.

ПВО ПОДАВЛЕНА, НО НЕ УНИЧТОЖЕНА

К сожалению, до настоящего времени украинские ПВО до конца нами не подавлены. Один из примеров тому – недавнее поражение боевиками ВСУ из ПЗРК нашего самолета Су-24М. Именно по этой причине российская авиация пока не может работать далеко в глубине украинской территории и оказывает поддержку подразделениям российской группировки только на поле боя и в ограниченных масштабах.

Авиация ВКС не работает и по подходящим колоннам противника из глубины. Причина та же – неподавленная украинская ПВО. Нами пока не проводятся и специальные операции по уничтожению комплексных систем и средств ПВО противника. Хотя для этого есть, казалось бы, все необходимые составные части разведывательно-информационного и технического характера. В частности, самолеты ДРЛО, комплексные воздушные и наземные системы РЭБ, ударные самолеты с высокоточным противорадиолокационным управляемым оружием, планирующие авиабомбы.

Говорить о полном господстве в воздухе нашей авиации пока еще рановато. Для этого, повторим, придется полностью подавить систему ПВО противника.

Игорь Семенченко

Игорь Геннадьевич Семенченко – генерал-майор авиации, ведущий советник Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в 2003–2013 годах. Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель.