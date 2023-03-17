Когда закончится конфликт на Украине: оценки западных экспертов

Многие верят в победу Киева, но в чем она выразится, мнения расходятся

Обещание Германии в начале 2023 года направить танки на Украину ознаменовало очередную уступку этой европейской страны в украинском вопросе. И стало свидетельством постепенной эскалации поставок вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) западными союзниками Украине.

ГЕРМАНИЮ ВСЕ-ТАКИ ПРОДАВИЛИ

В Берлине сначала уклонялись от оказания помощи, которая не соответствовала немецкому определению «оборонительной». Действительно, когда Россия в феврале 2022 года начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, западные союзники некоторое время сопротивлялись призывам к поставкам наступательных и летальных вооружений и поставляли только защитную экипировку.

Теперь ситуация кардинально изменилась. Германия обещает поставить танки Leopard 2 и одобряет желание других стран последовать ее примеру. Канцлер Олаф Шольц также санкционировал поставку боевых машин пехоты, чтобы помочь вытеснить российские войска с украинского театра военных действий (ТВД). Весной 2023 года на линию фронта должна прибыть «коллекция западных танков», а в странах-донорах уже идет обучение украинских военнослужащих вождению западной техники. Считается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в состоянии одержать победу на поле боя, если оружие будет поставлено вовремя.

В ходе официального визита в Германию в феврале председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что союзникам будет очень сложно в этом году военным путем повлиять на российские войска – хотя это не означает, что такого не может случиться. Генерал Милли настаивает на том, что конфликт скорее всего закончится за столом переговоров.

Однако большинство американских военных экспертов ожидают эскалации боевых действий, так как Украина пытается отразить российское наступление и организовать собственное.

КАК ДОЛГО ПРОДЛИТСЯ КОНФЛИКТ

Отвечая на вопрос о вероятной продолжительности конфликта на Украине, аналитики в США и Европе не стесняются давать прогнозы. Причем названные ими сроки варьируются от нескольких месяцев или одного-двух лет до «неопределенного времени».

Йоханн Михель, берлинский эксперт аналитического центра Международного института стратегических исследований, предвидит «долгие месяцы» впереди. А Майкл Кофман, директор исследовательской программы изучения России в Центре военно-морского анализа (CNA) в Вашингтоне (подведомственная структура разведки ВМС США), предрекает еще несколько лет боевых действий.

Но, пожалуй, самым пессимистичным является прогноз редактора итальянского англоязычного геополитического издания Limes Лучио Караччоло, который считает, что конфликт на Украине будет длиться бесконечно – с длительными вынужденными паузами для прекращения огня.

Питер Робертс, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне, считает, что есть два способа определить конец боевых действий: во-первых, «конец кинетической фазы»; во-вторых, «окончание в виде замороженного конфликта в стиле Грузии или ситуации корейского типа, которая длится годами». Робертсу представляется, что кинетическая фаза может закончиться в 2023 году, хотя при таком масштабе боевых действий можно рассчитывать и еще на три года.

Существуют и неизвестные факторы, которые могут повлиять на окончание конфликта. К ним английский эксперт отнес погодные условия и проблему пополнения боеприпасов, поскольку та сторона, которая первой ощутит их нехватку, получит огромные проблемы.

Пока реальной европейской программы по увеличению производства боеприпасов не разработано. Кроме того, для военных аналитиков пока не ясно, будут ли российские арсеналы пополняться за счет Китая.

В НАСТУПЛЕНИЕ НЫНЕШНЕЙ ВЕСНОЙ

По мнению Дэниела Райса (бывшего советника главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, а ныне президента консалтинговой группы Thayer Leadership в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк), масштабные российские наступательные действия могут привести к прорывам, и есть много опасений, что они могут взять Киев.

Сейчас главная задача состоит в том, считает Райс, чтобы обучить и оснастить бронетанковые силы ВСУ и превзойти таким образом боевые силы России. Украинским солдатам предстоит научиться применять и обслуживать последнюю партию военной помощи, в которую входят боевые машины пехоты Marder и Bradley из Германии и США, а также танки Challenger 2, Leopard 2 и Abrams из Великобритании, Германии и США. Кроме того, Франция пообещала поставить легкие колесные танки AMX-10RC.

Генерал-майор в отставке Патрик Донахью (бывший командир школы маневренных боевых действий Армии США в Форт-Беннинге, штат Джорджия), отметил, что западная современная техника дает Украине шанс добиться доминирования в ближнем бою с Вооруженными силами РФ и обеспечить победу на тактическом уровне. По его оценке, российские войска уже замедлили продвижение танков на Украине с помощью мин, траншей и пирамидальных бетонных «зубов дракона» – укреплений, не применявшихся в боевых действиях со времен Второй мировой войны.

Поэтому чтобы отвоевать значительные территории, на которые рассчитывает Украина, потребуется немало времени. И даже для формирования и обучения необходимых сил, по оценке Патрика Донахью, нужно не меньше шести месяцев.

КАКОЕ ОРУЖИЕ ПОСТАВИТ ВАШИНГТОН

Соединенные Штаты как самый важный военный союзник Украины по-прежнему остаются в центре внимания, когда речь заходит об окончательном исходе конфликта.

Американское руководство до сих пор было в значительной степени единодушным в своей поддержке Киева. Член Палаты представителей от штата Вашингтон Адам Смит (главный демократ в комитете Палаты представителей по вооруженным силам) ожидает, что война закончится за столом переговоров. Но признает, что серьезная дипломатия еще не началась. «Сейчас русские говорят о крупном наступлении в течение ближайших четырех месяцев, – отмечает Адам Смит. – Похоже, русские полагают, что у них есть вероятность добиться успеха».

Администрация Джозефа Байдена, со своей стороны, начала обсуждение острого вопроса о том, должна ли помощь Украине повлечь за собой возврат Крыма, который вошел в состав России в 2014 году. Чарльз Купчан (старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший директор Совета национальной безопасности по европейским делам в администрации Барака Обамы) заявил, что не следует поощрять попытки Украины восстановить контроль над Крымом силой – просто потому, что риски эскалации очень высоки. «Крым имеет большое стратегическое значение для России», – сказал Купчан в интервью газете Defense News.

Но некоторые политики и специалисты на Капитолийском холме настроены более оптимистично в отношении поддержки целей президента Владимира Зеленского по полному восстановлению суверенитета Украины над ее территорией.

Например, сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь счел возможным присоединиться к другим законодателям (в частности, к проукраински настроенным республиканцам) в стремлении убедить президента Джозефа Байдена предоставить Владимиру Зеленскому большую часть запрошенного им оружия – включая ракеты большой дальности ATACMS и истребители F-16.

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер, высокопоставленный республиканец в сенатском комитете по делам вооруженных сил, также призвал отправить на Украину ракеты большой дальности вместе с современными беспилотными летательными аппаратами Grey Eagle и Reaper.

Ранее администрация Байдена объявила, что отправляет Украине ракетный комплекс наземного базирования GLSDB с малогабаритной бомбой SDB. Комплекс GLSDB имеет дальность действия до 150 км, что вдвое превышает дальность средств поражения, ныне имеющихся у Украины. Однако это все же уступает дальности ATACMS, которые позволили бы Украине поражать российские цели на дальности около 300 км.

При этом Пентагон отказался сообщить, будет ли GLSDB использоваться для атаки российских целей в Крыму.

НАРАСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ

Один из ключевых вопросов, который может решить исход конфликта, заключается в том, как долго сторонники Украины смогут поставлять Киеву оружие.

«Неограниченных ресурсов не бывает», – считает Бенджамин Дженсен, аналитик аналитического центра CSIS. – «Не дай бог, это продлится еще год или два. В какой-то момент боевые действия истощат всякую поддержку Украины со стороны западного мира».

В то время как расходы на оборону в Соединенных Штатах и Европе имеют тенденцию к росту и потолок этого роста пока не виден, узким местом стали промышленные мощности по выпуску оружия и боеприпасов. В ответ на этот вызов оружейные компании по обе стороны Атлантики объявили о планах перезапустить производственные линии для артиллерийских снарядов и другого вооружения, которое до недавнего времени считалось второстепенным.

Тем не менее остается открытым вопрос, смогут ли Соединенные Штаты бесконечно обеспечивать свой нынешний уровень поддержки, отмечает Марк Канчиан (старший советник CSIS, специально изучавший применение артиллерии в украинском конфликте). «Они расходуют их с феноменальной скоростью, – сказал он об использовании артиллерийских боеприпасов украинскими военными. – Арсеналы в США очень невелики. Мы собираемся существенно увеличить производство, но оно все равно будет намного ниже того объема боеприпасов, который расходуют украинцы».

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

По мнению западных военных аналитиков, чиновников и официальных лиц, сроки завершения украинского конфликта не определены и точному прогнозированию не поддаются. Их ответы проникнуты мрачными и тревожными настроениями: боевые действия будут обходиться дорого, стоить множества жизней и, вероятно, продлятся как минимум несколько лет. Все это увеличит и без того большую нагрузку на американскую и европейскую военную промышленность, особенно когда речь идет о боеприпасах.

Американские специалисты также заявляют, что победа будет зависеть от решимости Конгресса США обеспечить непрерывную поддержку Украины. Но даже в этом случае само понятие победы может оказаться неопределенным.

Жизнь и практика показывают, что конфликт идет второй год, но поток военной помощи Украине все еще бьет ключом. В то же время, поскольку промышленные мощности ограничены и потолок из возможностей близок, западные страны (в основном страны НАТО) стали тщательно анализировать, сколько техники они могут выделить – сохраняя при этом свои собственные потребности по части обороны и обязательства перед союзниками по НАТО.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.