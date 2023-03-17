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Независимое военное обозрение

Триста головорезов в черных балаклавах

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Афганские и пакистанские террористы превращают Центральную Азию в постоянную болезненную язву на теле планеты. Фото Reuters
Афганские и пакистанские террористы превращают Центральную Азию в постоянную болезненную язву на теле планеты. Фото Reuters.

Исламистские группировки возрождаются в Пакистане

5 января в округе Ханевал пакистанской провинции Пенджаб были убиты два сотрудника Межведомственной разведки Пакистана (МВР) Навид Садик и Насир Батт, которые активно участвовали в борьбе с терроризмом в регионе.

Ответственность за нападение взяли на себя как группировка «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ), так и малоизвестное военизированное формирование «Лашкар-е-Хорасан» («Армия Хорасана»), также известная как «Объединенные моджахеды Хорасана». 26 января группировка «Лашкар-е-Хорасан» заявила о совершенном ее боевиками убийстве на религиозной почве в районе Дера Исмаил Хан провинции Хайбер-Пахтунхва. Возрождение «Лашкар-е-Хорасан» на постоянно меняющемся экстремистском ландшафте Пакистана после 10 лет бездействия совпадает с общим ростом террористической активности в стране. Список других активизировавшихся группировок включает ТТП, «ИГ-Хорасан» (запрещена в РФ), а также группу Хафиза Гюля Бахадура из Северного Вазиристана.

По данным региональных СМИ, группировка «Лашкар-е-Хорасан» была создана в 2010 году при участии террористических организаций «Аль-Каида» и «Сеть Хаккани» (обе запрещены в РФ). Ее появление стало ответом на усиление атак американских беспилотников на афгано-пакистанской границе. В том же году американцы совершили в этом районе более 100 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Задачи «Лашкар-е-Хорасан» заключались в сборе данных, а также в отслеживании, поимке и убийстве предполагаемых «шпионов», которых обвиняли в предоставлении информации ЦРУ и МВР на бывшей Федерально управляемой территории племен (ФУТП), ныне объединенной с провинцией Хайбер-Пахтунхва.

Вначале «Лашкар-е-Хорасан» представляла собой свободную сеть боевиков, набранных из других исламистских организаций, таких как группа Хафиза Гюля Бахадура и ТТП. Пенджабские талибы, в состав которых входили поддерживающие «Аль-Каиду» элементы из отколовшихся кашмирских исламистских группировок, воевавших против Пакистана, также поддержали «Лашкар-е-Хорасан». Однако со временем организация превратилась в специализированное элитное контрразведывательное подразделение, насчитывающее около 300 человек, известное своими фирменными черными масками-балаклавами и автомобилями Toyota Hilux.

Базируясь в племенном округе Северного Вазиристана, боевики «Лашкар-е-Хорасан» убили более 250 предполагаемых американских и пакистанских информаторов в районе ФУТП. Прежде чем публично казнить подозреваемых в шпионаже, некоторые командиры группировки обратились к мирным гражданам с предостережением от их присоединения к региональным шпионским сетям США и Пакистана. Иногда предупредительные письма на этот счет оставляли рядом с трупами подозреваемых в шпионаже. Боевики «Лашкар-е-Хорасан» часто казнили подозреваемых, обезглавливая изрешеченные пулями тела или привязывая к ним приводимые в действие пояса смертников.

На пике своего развития в 2012 году «Лашкар-е-Хорасан» была известна как экстремистская группировка, практикующая жестокие публичные казни с целью вселить страх и ужас в гражданское население региона. Как только подозреваемое лицо задерживалось по обвинению в шпионаже, его доставляли в неофициальный исламский суд «Дар-уль-Каза», где судьи просили подозреваемого объяснить выдвинутые против него обвинения. Если человека признавали виновным (а так оно и было в большинстве случаев), его немедленно казнили.

Например, 10 мая 2011 года боевики «Лашкар-е-Хорасан» надели пояса смертников на предполагаемых шпионов США и взорвали их на глазах у толпы. Аналогичным образом в феврале 2011 года боевики группировки обезглавили шестерых автомехаников в районе Мир Али в Северном Вазиристане. Обвиняемые подозревались в размещении чипов слежения в автомобилях главарей группировки, которые позже были обстреляны американскими беспилотниками.

Это произошло после того, как США изменили свою стратегию ликвидации боевиков в попытке минимизировать потери среди гражданского населения, перейдя от обстрела жилых комплексов к поражению движущихся транспортных средств с экстремистами на борту. Казненные автомеханики были в основном из района Банну провинции Хайбер-Пахтунхва.

В сентябре 2011 года руководство «Лашкар-е-Хорасан» вступило в конфликт с группировкой Хафиза Гюля Бахадура из-за пропакистанской позиции последнего. Главари «Лашкар-е-Хорасан» утверждали, что Хафиз Гюль Бахадур был доверенным лицом пакистанского военного ведомства. Ранее в том же месяце шура его группы решила отречься и дистанцироваться от деятельности «Лашкар-е-Хорасан». После заседания шуры в районах Мираншах и Мир Али в Северном Вазиристане было распространено несколько экземпляров двухстраничной брошюры, в которой утверждалось, что после многочисленных попыток реформировать деятельность «Лашкар-е-Хорасан» группа Хафиза Гюля Бахадура отказалась от дальнейшего сотрудничества с ней.

Впоследствии «Лашкар-е-Хорасан» выступила с заявлением, в котором подтвердила, что не поддастся никакому давлению и продолжит проводить свои операции против предполагаемых американских и пакистанских шпионов в регионе.

Таким образом, возрождение «Лашкар-е-Хорасан» совпало с активизацией других экстремистских группировок на территории Пакистана. Примечательно, что группа Хафиза Гюля Бахадура, которая, по множеству свидетельств, в 2010 году была связана с властями Пакистана, теперь ведет антиправительственную подрывную деятельность на стороне ТТП. При этом до сих пор остается неясным текущий характер отношений между «Лашкар-е-Хорасан» и группой Хафиза Гюля Бахадура.

Также не исключено, что теперь и «Лашкар-е-Хорасан» может быть связана с ТТП. В более широком контексте возрождение ранее бездействующих исламистских группировок на территории Пакистана указывает на переход конфликта между экстремистскими ячейками и правительственными силами в новую фазу.


Лариса Шашок

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Пакистан
США
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