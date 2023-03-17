Последний бой украинского флота

Даже сохранив выход к морю, киевский режим не сможет его защитить

Эволюция Военно-морских сил Украины после распада Советского Союза полностью определялась фактом общей несостоятельности украинского государства («Угнать, захватить, списать или продать. Краткий курс истории украинского флота», «НВО», 03.03.23). В 1991 году Киев не сумел приватизировать Черноморский флот целиком, а в 1997 году при дележе флота Россия забрала себе все корабли и катера, представлявшие хоть какую-то ценность, оставив Украине откровенный металлолом (большая часть его именно в металлолом сразу и отправилась, так и не войдя в строй ВМС). То есть в данном случае Москва полностью соблюдала свои национальные интересы, а Киев даже не попытался сделать то же самое. В этом и состояла принципиальная разница между двумя крупнейшими постсоветскими странами.

В состоянии прогрессирующей деградации украинский флот и подошел к началу гражданской войны в стране.

КРЫМСКАЯ ВЕСНА И ДРУГИЕ ВРЕМЕНА ГОДА

В марте 2014 года почти все ВМС Украины были захвачены в Крыму российскими войсками. В Одессе остались лишь флагманский фрегат проекта 1135П «Гетман Сагайдачный», четыре сторожевых катера («Скадовск» проекта 1400 и три проекта 376У) и десантный катер «Сватово» проекта 1176.

Затем, впрочем, Россия вернула Украине корвет проекта 1124П «Винница», ракетный катер проекта 206МР «Прилуки», рейдовый тральщик проекта 1258 «Геническ» и десантный корабль проекта 773 «Кировоград» (сейчас он переименован в «Юрий Олефиренко»).

После начала гражданской войны на Украине передача кораблей была прекращена. В Севастополе остались подводная лодка проекта 641 «Запорожье», оба малых противолодочных корабля (корвета) проекта 1124М («Луцк» и «Тернополь») и малый противолодочный корабль (корвет) проекта 1241П «Хмельницкий», ракетный катер проекта 1241 «Приднепровье», оба тральщика проекта 266М («Чернигов» и «Черкассы»), большой десантный корабль пр. 775 «Константин Ольшанский».

В российском Крыму были утилизированы ранее списанные корвет проекта 1241П «Ужгород», ракетные катера проекта 1241 «Никополь» и проекта 206МР «Каховка». До сих пор находятся в отстое также списанные тральщики проекта 1265 «Мелитополь» и «Мариуполь».

Кроме того, в российском Крыму остались несколько пограничных катеров Береговой охраны Украины, которые в отличие от кораблей и катеров ВМС Россия официально конфисковала. Из них корабль проекта 1241П «Григорий Гнатенко» и катер проекта 205П BG-31 «Буковина» были потоплены на учениях в качестве мишеней. Еще один корабль проекта 1241П «Полтава» и семь катеров (по одному типов «Катран» и UMS1000, три типа «Калкан», два проекта 1400) были розданы различным гражданским ведомствам. Кроме того, украинский катер BG-119 проекта 1400 31 августа 2014 года в Азовском море был потоплен огнем донбасских ополченцев с берега (видимо, противотанковой управляемой ракетой).

СКРОМНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Столь огромные потери (без единого морского боя) требовали хоть какой-то компенсации. Еще в 2012 году на Украине началось строительство малых бронекатеров проекта 58155 «Гюрза-М», вооруженные 30-мм пушками и, теоретически, противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Барьер» (фактически они не установлены). По своему боевому потенциалу эти катера способны эффективно бороться лишь с «себе подобными», то есть с катерами малого водоизмещения (менее 100 т). Всего в строй были введены семь катеров проекта 58155: «Аккерман», «Бердянск», «Никополь», «Кременчуг», «Лубны», «Вышгород», «Костополь», еще один катер остался недостроенным.

На базе этих катеров с 2016 года начали строиться три штурмовых катера проекта 58503 «Кентавр-ЛК» с пулеметным вооружением, они способны высадить на берег взвод морской пехоты. Осенью 2018 года «Бердянск» и «Никополь» при попытке незаконного похода через Керченский пролив были захвачены российскими пограничными кораблями, но через год возвращены Украине.

В 2019–2021 годах Украина получила от США четыре сторожевых катера типа «Айленд» (без вооружения), названные «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов». Корвет проекта 1124П «Винница» был списан (до этого числился учебным кораблем), а с единственного оставшегося ракетного катера проекта 206МР «Прилуки» сняты пусковые установки противокорабельных ракет (ПКР) – то есть он фактически превратился в сторожевой катер.

Обсуждалась возможность приобретения двух ракетных катеров пр. 1241 (с ПКР «Термит»), ранее списанных из ВМС Польши, но реализована она не была; сейчас оба эти катера уже утилизированы. Предполагается приобретение для ВМС 16 американских катеров типа МкVI, а для Береговой охраны – 20 французских катеров типа FPB98. Все эти катера будут вооружены 25-мм или 30-мм пушками и пулеметами. Если, конечно, хотя бы один из них доберется до Украины.

БЕЗРАДОСТНОЕ НАСТОЯЩЕЕ

В самом начале боевых действий 2022 года в Николаеве был затоплен самими украинцами «Гетман Сагайдачный». Списанный корвет «Винница», по-видимому, сам затонул в Одессе из-за отсутствия экипажа на борту. «Славянск» погиб в первые дни марта, а в конце августа его судьбу разделил «Геническ»; очевидно, оба они были потоплены российской авиацией.

При попытке проведения десанта на остров Змеиный в мае 2022 года был уничтожен «Станислав», единственный введенный в строй катер проекта 58503, два других катера этого типа до сих пор остаются на верфи.

Весной при занятии ВС РФ и ДНР Бердянска и Мариуполя были захвачены, затоплены экипажами либо потоплены все катера ВМС и Береговой охраны, находившиеся в этих портах. Затонули катер проекта 205П BG-32 «Донбасс» и проекта 51855 «Лубны» (возможно, оба уже подняты российской стороной, но вряд ли они понадобятся России). Захвачены российскими и донбасскими силами «Аккерман», «Кременчуг», «Вышгород». А также как минимум два катера проекта 1400, четыре типа «Катран» и три типа UMS1000. Неясна судьба еще трех катеров проекта 1400 и двух типа «Катран», но у них в любом случае не было шансов покинуть Азовское море.

Таким образом, сегодня ВМС Украины имеют в строю один ракетный катер проекта 206МР (без ПКР, используется как сторожевой), один сторожевой катер проекта 1400М и три проекта 376У, три сторожевых катера американской постройки типа «Айленд», три бронекатера проекта 58155 «Гюрза-М» (по иронии судьбы оба бывших «керченских пленника» все еще живы и ходят под украинским флагом), один десантный корабль проекта 773, один десантный катер проекта 1776.

В составе морского компонента Пограничных войск имеется один сторожевой корабль проекта 12412 и до 30 сторожевых катеров: до 12 проекта 1400, три проекта 205П, четыре проекта 1204, до 14 типа «Калкан» (в том числе четыре «Калкан-П»), один проекта 58130 «Орлан», до восьми типа UMS-1000.

Ракетный (в прошлом) катер «Прилуки» и «пограничник» «Григорий Куропятников» имеют на вооружении по одной 76-мм пушке. И это на сегодняшний день – самое мощное оружие украинского флота, ракет у него нет никаких, даже зенитных.

Соответственно говорить о потенциале ВМС Украины (даже суммарно с Береговой охраной) просто бессмысленно. Фактически он равен нулю.

Как ни странно, для России это не очень большое утешение. Завалив северо-западную часть Черного моря минами (еще советского производства), украинцы исключили высадку российского десанта в районе Одессы и/или Николаева. А гибель крейсера «Москва» (по неизвестным до сих пор причинам) вообще практически парализовала Черноморский флот.

«Москва» – корабль большой, но старый, а вот потеря меньшего по размерам, но новейшего фрегата «адмиральской» серии (проекта 11356) стала бы катастрофой. Поэтому теперь вся боевая работа ЧФ сводится к регулярным запускам «Калибров» из акваторий вблизи Севастополя. В связи с этим радует только то, что украинский флот не способен высадить десант на северо-западном берегу Крыма.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

Есть ли у ВМС Украины перспективы – даже если отвлечься от факта продолжения боевых действий?

О корветах собственной постройки проекта 58250, безусловно, можно забыть: с вероятностью 99% Украина не осилила бы даже головной корабль и в мирных условиях. Еще пару лет назад достаточно серьезно обсуждался вариант закупки Киевом восьми английских ракетных катеров, аналогичных катерам типа «Супер Вита», построенным ранее для ВМС Греции. Затем, однако, эта идея как-то увяла. Вместо этого Украина должна получить два британских тральщика типа «Сэндаун» (им уже даны украинские названия «Чернигов» и «Черкассы»), но их лишь условно можно считать боевыми кораблями.

Формально наиболее серьезным проектом сейчас является закупка пяти корветов типа ADA, аналогичных кораблям ВМС Турции. Предполагается, что до четырех корветов будет построено на Украине, только головной – в Турции; он уже спущен на воду и получил идеологически правильное название «Гетман Иван Мазепа».

Эти корабли по крайней мере будут нести современные ПКР. Однако противовоздушная оборона корветов является весьма слабой, а обеспечить господство в воздухе над Черным морем ВВС Украины не способны. Тем более Украина не способна теперь построить корабли на своих верфях – хотя, видимо, можно договориться с Анкарой о постройке всех пяти корветов в Турции.

Теоретически возможна закупка (или даже получение в дар) фрегатов, выводимых из состава иностранных флотов (например, американских типа «Оливер Перри», английских типа «Норфолк», немецких типа «Бремен», итальянских типа «Маэстрале», южнокорейских типа «Улсан»). Однако даже получение таких кораблей бесплатно потребует от Украины очень больших затрат на их эксплуатацию и обучение личного состава и при этом принципиально не изменит баланс сил на Черном море. Но несмотря на это, Киев требует себе даже не списанные, а новые корабли, например немецкие подлодки проекта 212.

Если же от факта продолжения боевых действий не отвлекаться, то не очень понятно, как довести до украинских портов даже турецкий корвет, не говоря уже о фактически безоружных британских тральщиках (фрегаты и подлодки сейчас относятся к области антинаучной фантастики). Черноморский флот хоть и предельно пассивен в последнее время, но объясняется это все-таки не только боязнью потерь, но и отсутствием реальных целей. Если они появятся, то пассивность может смениться активностью.

Но главное даже не в этом, а в том, сохранится ли вообще украинская государственность. И если все-таки сохранится – будет ли эта «государственность» иметь выход к морю. В случае отрицательного ответа на второй вопрос, не говоря уже о первом, украинского флота больше никогда не будет.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.