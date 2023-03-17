Бессилие Кабула испытывает терпение Пекина

О попытках террористов вытеснить Китай из Афганистана

Спустя полтора года после того как Афганистан был захвачен движением «Талибан» (запрещено в РФ), страна столкнулась с новой террористической угрозой. Она сказалась, в частности, на положении Китая, которому становится все более рискованно и сложно действовать в регионе.

Хотя «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) ослабло в глобальном масштабе после своего территориального поражения в 2019 году, его региональное подразделение продолжает процветать в Афганистане. В февральском отчете ООН об исходящей от ИГ угрозе говорится, что его крыло, известное под названием «ИГ-Хорасан» (запрещено в РФ), фактически зарекомендовало себя в качестве «главного конкурента» талибов.

Группировка «ИГ-Хорасан» продолжает ежемесячно совершать теракты в Афганистане, причем в последнее время они приобретают все более разрушительный масштаб. За прошедшие несколько месяцев «ИГ-Хорасан» совершила серию нападений, в результате которых десятки человек погибли и получили ранения. В их числе – взрыв смертника у здания Министерства иностранных дел в Кабуле в январе нынешнего года, в результате которого пострадали более 50 человек.

По прошествии полутора лет становится совершенно очевидно, что движение «Талибан» не в состоянии обеспечить безопасность афганских граждан перед лицом террористической угрозы. То обстоятельство, что «ИГ-Хорасан» нацелилась на внешнеполитическое ведомство Исламского Эмирата, указывает на стратегические просчеты в политике правительства талибов. И это несмотря на частые сообщения о том, что за последний год боевики «Талибана» ликвидировали убежища «ИГ-Хорасан» на всей территории Афганистана.

Но еще важнее то, что группировка «ИГ-Хорасан» теперь пытается вбить клин между талибами и странами, которые хоть и не признают их режим, но поддерживают контакты с новым правительством в Кабуле. В первую очередь это проявилось в нападении боевиков «ИГ-Хорасан» на дипломатические миссии России и Пакистана, в сентябре и декабре 2022 года соответственно. Также существуют многочисленные свидетельства, что группировка активно нацеливается на разрушение отношений с Китаем, который особенно сблизился с режимом талибов.

Действительно, движение «Талибан» рассматривает Пекин как потенциальный источник экономических инвестиций после ухода США из Афганистана. Китай несколько раз подкреплял надежды руководства талибов, предлагая увеличить свое участие не только в экономических проектах, но и в решении вопросов сферы безопасности.

Нацеленность «ИГ-Хорасан» на Китай можно проследить в пропаганде, получившей распространение в экстремистских кругах еще несколько лет назад. В 2015 году группировка выпустила обращение на китайском языке, призывая китайских мусульман вступать в ее ряды.

С тех пор как к власти в Афганистане пришли талибы, регион стал свидетелем активного продвижения силами «ИГ-Хорасан» антикитайской пропаганды. В прошлом году региональные СМИ со ссылкой на сведения ООН писали о том, что террорист-смертник, напавший на шиитскую мечеть в Кундузе в октябре 2021 года, был этническим уйгуром из Синьцзяна.

Интернет-пропаганда «ИГ-Хорасан» в последние месяцы все более ориентирована на Китай. Группировка недавно провозгласила освобождение уйгуров одной из своих главных целей, одновременно угрожая нападениями на интересы Китая, США и России в Афганистане.

Подтверждая эти намерения, в декабре 2022 года боевики «ИГ-Хорасан» напали на популярный среди граждан Китая отель в центре Кабула, ранив по меньшей мере пятерых человек.

Разумно предположить, что повышенное внимание, уделяемое «ИГ-Хорасан» антикитайской деятельности, коренится в общей благоприятной среде для исламистов, которую в настоящее время создает Афганистан. Проблемы режима талибов в сфере безопасности позволяют группировке сотрудничать с другими экстремистскими организациями на территории страны. Еще в прошлом году ООН сообщала, что «ИГ-Хорасан» активно вербует боевиков из Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ, запрещено в РФ) под руководством «уйгурского крыла».

В самом последнем отчете ООН ясно указывает на потенциальное сотрудничество между «ИГ-Хорасан» и ИДВТ – организацией, к деятельности которой Китай исторически относится с большим опасением. В документе отмечается, что группировки выпускали совместные пропагандистские материалы на уйгурском языке, обменивались личным составом, проводили консультации, а также планировали совместные нападения и закупки оружия. Это особенно важно иметь в виду, с учетом того, что ИДВТ подозревается в связях с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ), которая также является конкурентом «ИГ-Хорасан» в регионе.

Существует еще одна потенциальная проблема, которая может заставить Китай дважды подумать о своих обязательствах перед Афганистаном, и эта проблема – Пакистан.

Исламабад, похоже, движется к глубокому экономическому кризису и обострению ситуации в сфере безопасности, не в последнюю очередь связанному с приходом талибов к власти в соседнем Афганистане. Тесные связи Китая с Пакистаном и его крупные инвестиции в проект Китайско-Пакистанского экономического коридора делают Пекин уязвимым перед любой нестабильностью в регионе.

А в сценарии, при котором Пакистан станет еще более дестабилизирован, Афганистан еще сильнее пострадает от региональных последствий и еще глубже погрузится в кризис. H

Лариса Шашок