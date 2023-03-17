В России завершили работу над новым противодронным комплексом «Серп-ВС5»

Источник изображения: topwar.ru

Холдинг «Росэлектроника», входящий в структуру государственной корпорации «Ростех», представил новый комплекс по борьбе с беспилотными летательными аппаратами «Серп-ВС5». Об этом сообщается на официальной странице госкорпорации «Ростех» в социальной сети.

Новый противодронный комплекс «Серп-ВС5» предназначен для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов. Он способен одновременно обезвредить несколько беспилотных летательных аппаратов, в том числе и в ситуации, когда дроны будут лететь с разных направлений.

Противодействие дронам осуществляется следующим образом: комплекс подавляет канал управления, с помощью которого беспилотник направляет оператор. Затем разрывается связь с оператором, у дрона выводится навигационное оборудование. В результате беспилотник дезориентируется в пространстве и выходит из строя.

Комплекс «Серп-ВС5» рассчитан на радиус действия до 5 километров. В компании-производителе утверждают, что комплекс можно использовать для наблюдения за линиями электропередачи или трубопроводами, чтобы уберечь их от диверсий с помощью беспилотных аппаратов. Также с помощью комплекса можно обеспечивать безопасность промышленных предприятий от разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

В текущей военно-политической ситуации создание и внедрение такой системы может иметь очень большое значение в плане обеспечения безопасности военных, промышленных и инфраструктурных объектов от разведки или диверсионных атак вражеских беспилотников.