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Военное обозрение

В России завершили работу над новым противодронным комплексом «Серп-ВС5»

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Источник изображения: topwar.ru

Холдинг «Росэлектроника», входящий в структуру государственной корпорации «Ростех», представил новый комплекс по борьбе с беспилотными летательными аппаратами «Серп-ВС5». Об этом сообщается на официальной странице госкорпорации «Ростех» в социальной сети.

Новый противодронный комплекс «Серп-ВС5» предназначен для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов. Он способен одновременно обезвредить несколько беспилотных летательных аппаратов, в том числе и в ситуации, когда дроны будут лететь с разных направлений.

Противодействие дронам осуществляется следующим образом: комплекс подавляет канал управления, с помощью которого беспилотник направляет оператор. Затем разрывается связь с оператором, у дрона выводится навигационное оборудование. В результате беспилотник дезориентируется в пространстве и выходит из строя.

Комплекс «Серп-ВС5» рассчитан на радиус действия до 5 километров. В компании-производителе утверждают, что комплекс можно использовать для наблюдения за линиями электропередачи или трубопроводами, чтобы уберечь их от диверсий с помощью беспилотных аппаратов. Также с помощью комплекса можно обеспечивать безопасность промышленных предприятий от разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

В текущей военно-политической ситуации создание и внедрение такой системы может иметь очень большое значение в плане обеспечения безопасности военных, промышленных и инфраструктурных объектов от разведки или диверсионных атак вражеских беспилотников.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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