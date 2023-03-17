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ТАСС

США намерены предоставить Украине в ближайшие дни новый пакет военной помощи

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

В Белом доме не уточнили размер этого пакета и его номенклатуру

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены выделить Украине в ближайшие дни следующую партию оружия и военной техники. Об этом сообщил в четверг на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вы услышите в предстоящие дни очередное объявление о предоставлении Соединенными Штатами [Украине] еще большей военной помощи", - заявил представитель Белого дома. Он не уточнил размер этого пакета и его номенклатуру. 

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США
Украина
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