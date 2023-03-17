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Военное обозрение

Несколько французских колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

В Минобороны Франции сообщили, что некоторое количество колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню перед заседанием комиссии Национального собрания страны по вопросам обороны сообщил присутствовавшим журналистам, что первая партия из обещанных Киеву 14 единиц военной техники этого типа уже прибыла на Украину и отправилась на линию боевого соприкосновения. Однако, количество колесных танков, доставленных украинской армии, глава французского Минобороны не назвал.

Колесный танк AMX-10 RC производился в период с 1976 по 1994 годы. За это время было выпущено 457 боевых машин этого типа, около половины из которых до сих пор стоят на вооружении французской армии, однако в 2022 году была запущена программа, предусматривающая замену AMX-10 RC на более современные модели военной техники. Остававшиеся в наличии вооруженных сил Франции колесные танки были поставлены в другие страны.

Шасси AMX-10 RC предназначено для передвижения по определенным типам местности и не способно преодолевать глубокую грязь, болота и сильно изрезанную пересеченную местность. Французский колесный танк обладает броней, способной защитить от огня орудий малого калибра и осколков.

Орудие колесного танка AMX-10 RC использует исключительно специальные боеприпасы, выпускаемые только во Франции, что значительно осложнит использование украинской армией этих боевых машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
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