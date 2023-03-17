Общественный совет при Минобороны России посетил Казань

В Казани прошел двухдневный визит Общественного совета при Министерстве обороны России. Делегация встретилась с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой и руководителями профильных направлений администрации, а также посетила ведущие военные вузы региона - Казанское высшее танковое училище и Суворовское военное училище. В мероприятиях принял участие директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), член Общественного совета Руслан Пухов. Подробный фоторепортаж доступен на сайте электронного периодического издания "MK.ru".

(с) Наталия Губернаторова / MK.ru

(с) Наталия Губернаторова / MK.ru

(с) Наталия Губернаторова / MK.ru

(с) Наталия Губернаторова / MK.ru

(с) Наталия Губернаторова / MK.ru