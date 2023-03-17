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РИА Новости

Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА, заявил МИД

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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Захарова: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА над Черным морем

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с беспилотником, важно сохранять линии коммуникации, но Москва будет защищать свои интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что важно оставлять линии коммуникации открытыми. Собственно говоря, их и отставляем", - сказала она на брифинге в Москве, комментируя инцидент с американским беспилотником.

"Мы не стремимся к конфронтации, выступаем за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран, но при этом эти интересы умеем защищать", - добавила Захарова.

Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.


Инфографика; Инцидент с MQ-9.
Источник: ria.ru
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