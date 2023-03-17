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ТАСС

Эстония поставит Украине партию снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений

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Закупаемый Эстонией израильский единый пулемет IWI Negev NG7 под патрон НАТО 7,62х51 мм (c) RKIK
Закупаемый Эстонией израильский единый пулемет IWI Negev NG7 под патрон НАТО 7,62х51 мм (c) RKIK.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Общая стоимость военной помощи составила €494,3 тыс.

ВИЛЬНЮС, 16 марта. /ТАСС/. Партия снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений будет передана Украине Эстонией. Решение об этом в четверг утвердило правительство балтийской республики, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"Принято решение направить Украине очередной пакет помощи для оснащения спецподразделений и снайперов", - приводятся в сообщении слова министра обороны Ханно Певкура.

В партию входят полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, тепловизоры и медицинское оборудование. Сказано также о передаче патрульных катеров, количество которых не уточняется.

Общая стоимость военной помощи составляет €494,3 тыс. 

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Страны
Украина
Эстония
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