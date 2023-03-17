Эстония поставит Украине партию снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений

Общая стоимость военной помощи составила €494,3 тыс.

ВИЛЬНЮС, 16 марта. /ТАСС/. Партия снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений будет передана Украине Эстонией. Решение об этом в четверг утвердило правительство балтийской республики, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"Принято решение направить Украине очередной пакет помощи для оснащения спецподразделений и снайперов", - приводятся в сообщении слова министра обороны Ханно Певкура.

В партию входят полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, тепловизоры и медицинское оборудование. Сказано также о передаче патрульных катеров, количество которых не уточняется.

Общая стоимость военной помощи составляет €494,3 тыс.