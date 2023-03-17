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ТАСС

В Израиле заявили, что ограничены в помощи Украине из-за договоренностей с РФ по Сирии

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Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отметил, что израильские специалисты помогут Украине развернуть высокотехнологичную систему оповещения о возможных воздушных ударах

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Израиль ограничивается оказанием Украине лишь гуманитарной помощи во многом из-за имеющихся у него договоренностей с властями РФ, касающихся Сирии. С таким утверждением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Должен сказать довольно прямо и откровенно, что у нас в Израиле сложное положение", - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос о перспективах расширения израильской помощи Киеву. "Израильские летчики и российские летчики летают на минимальном расстоянии друг от друга в небе над Сирией", - отметил премьер.

По его словам, несколько лет назад Израиль решил оказать сопротивление попыткам Ирана "открыть третий фронт" против него со стороны Сирии, и для этого были задействованы израильские ВВС. "Вдобавок к тому, что у них было в Ливане и Газе, они [Иран] хотели открыть третий фронт с шиитскими вооруженными группировками численностью от 80 тыс. до 100 тыс. человек под командованием иранских генералов прямо на нашей границе с Сирией. Чтобы не допустить этого, мы использовали военно-воздушные силы, сотни боевых вылетов, которые предотвратили это", - изложил свою версию событий Нетаньяху.

По его словам, при осуществлении этих операций израильские военные должны были учитывать российское присутствие в Сирии. "Чтобы сделать это, мы заключили соглашение с российским правительством, с российскими военно-воздушными силами и российской армией в Сирии о том, что мы не будем сбивать самолеты друг друга", - утверждал он. "Думаю, что такой ситуации нет ни у одной европейской страны, когда речь идет о тех, кто поддерживает Украину", - добавил Нетаньяху.

"У нас есть такая проблема, и я об этом открыто говорю здесь", - продолжил израильский премьер. "Иными словами, у нас другие, более сложные соображения, но в пределах этих ограничений и в рамках этих соображений мы пытаемся оказать Украине гуманитарную и оборонительную помощь, и это, очевидно, происходит прямо сейчас", - заключил он.

Нетаньяху добавил, что израильские специалисты помогут Украине развернуть высокотехнологичную систему оповещения о возможных воздушных ударах, используя богатый опыт Израиля. "Мы предлагаем Украине не только гуманитарную помощь, но и помощь в гражданской обороне, в создании систем раннего оповещения. Израиль имеет в этой области передовые разработки, они позволяют, например, избежать того, чтобы вся страна или целые регионы скрывались в бомбоубежищах", - сказал он.

Как пояснил премьер, израильские системы позволяют точно спрогнозировать направление удара и заранее оповестить об этом граждан. Подобная система успешно работает в Израиле, предупреждая, в частности, жителей южных районов страны о возможных обстрелах со стороны сектора Газа.

"Люди получают сообщение, куда могут прилететь ракеты, таким образом можно избежать множества разрушений. Это сообщение можно получить прямо на телефон, иногда в отдельно взятых регионах. Это может быть город или отдельный район города. Так что не нужно будет обездвиживать всю страну", - рассказал премьер.

По словам Нетаньяху, контакты израильских и украинских специалистов по этому вопросу продвигаются.

Ранее Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху, сформированное в конце 2022 года, подтвердило курс на поддержку Киева путем оказания гуманитарной помощи.

В феврале Киев посетил глава МИД Израиля Эли Коэн, ставший первым израильским чиновником высокого ранга, побывавшим на Украине с момента начала в этой стране боевых действий. В ходе встреч с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским он подчеркнул, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь, речи о военных поставках не шло. 

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Германия
Израиль
Иран
Ливан
Россия
Сирия
Украина
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