В США началась новая "гражданская война" из-за Украины

WP: помощь Украине стала причиной раскола в Республиканской партии США

Среди республиканцев США наметился раскол по вопросу Украины, пишет WP. Одни считают, что Вашингтон обязан и дальше поддерживать Киев, чтобы также показать свою мощь Пекину. Другие утверждают, что денежные вливания в конфликт не служат интересам США, и настаивают на прекращении помощи.

Лидеры и избиратели Великой старой партии с усиливающимся скептицизмом относятся к расширенным обязательствам Америки. Это часть общей тенденции, когда консерваторы отказываются поддерживать зарубежные интервенции.

Когда Рональд Рейган почти полвека тому назад обратился к совершенно новой организации амбициозных консерваторов, он назвал затруднительное положение США за рубежом неотъемлемой частью судьбы своей страны, которая призвана осуществлять "руководство свободным миром", быть сверкающим "градом на холме" и воодушевлять другие государства. Его слова вызвали шквал аплодисментов.

На обеде в честь бывшего президента, состоявшемся в этом месяце во время ежегодной Конференции консервативного политического действия (крупнейший форум республиканцев, — прим. ИноСМИ), проигравшая губернаторскую гонку в Аризоне Кэри Лейк (Kari Lake) говорила партийным активистам совсем о другом.

"Мы живем на безумной планете, где сотни миллиардов заработанных упорным трудом американских долларов уходят за границу на развязывание третьей мировой войны, — сказала Лейк в своей вступительной речи, преувеличив размеры помощи США, отправляемой на Украину с началом российской военной операции. — Это не наша борьба. Мы — Америка прежде всего!"

Напористую неприязнь Лейк к втягиванию Америки в украинский конфликт, которую поддержали многие выступавшие на конференции ораторы, игнорируют некоторые республиканские конгрессмены, называя это маргинальной точкой зрения, которой придерживается небольшая кучка консерваторов и которая не создает существенной угрозы единству НАТО, сформировавшемуся в противовес путинской "агрессии". С начала вооруженного конфликта конгресс выделил Киеву более 113 миллиардов долларов в ходе многочисленных голосований с участием обеих партий.

Но республиканские избиратели все чаще соглашаются с такой же негативной точкой зрения. Опросы показывают, что в условиях, когда украинский конфликт перевалил за первый год, избиратели больше и больше охладевают к идее продолжения американской помощи Украине. Вероятные и уже официально объявленные кандидаты в президенты от Великой старой партии, включая губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего президента Дональда Трампа, а также разрастающаяся фракция республиканских законодателей в палате представителей всячески продвигают эту скептическую точку зрения, что чревато самыми серьезными последствиями для конфликта и для самой партии.

Недавно Десантис рассказал ведущему Fox News Такеру Карлсону, что помощь Украине в отражении путинского наступления не соответствует "жизненно важным" интересам безопасности США. Он пренебрежительно назвал этот конфликт "территориальным спором", давая письменные ответы на вопросы Карлсона об Украине, которые ведущий разослал кандидатам на участие в выборах 2024 года (когда Россия присоединила Крым, Десантис в 2015 году высказывался за поставки оружия на Украину). С Десантисом согласился Трамп, призвавший президента Байдена провести мирные переговоры и заключить сделку. Он также заявил, что Европа обязана вернуть США часть средств, которые они выделили Украине.

На втором году боевых действий конфликт на Украине зашел в кровавый тупик. Войска с обеих сторон сражаются за каждый метр земли на фронте длиной в тысячу километров, который протянулся на юге страны и в Донбассе. Вашингтон и западные партнеры передали Киеву боеприпасы и боевую технику на десятки миллиардов долларов, надеясь, что это поможет сдвинуть с мертвой точки обстановку на поле боя. Но шансов на решительную победу становится все меньше, причем для обеих сторон, а боевые действия переходят в разряд тяжелой войны на изнурение. Между тем на горизонте замаячила перспектива опасной ядерной конфронтации.

За этим переходом от Рейгана к Лейк скрывается история о трансформации Республиканской партии в вопросах внешней политики, которая происходит последние 20 лет. За это время часть видных консервативных деятелей, самым влиятельным среди которых является Трамп, начала открыто отвергать постулат Рейгана о лидерстве Америки в "свободном мире", проталкивая совершенно иную концепцию о роли США на международной арене.

"Это непрекращающаяся гражданская война, и мне кажется, что в ней одерживают верх реалисты и те из нас, кто верят в более сдержанную внешнюю политику", — сказал вице-президент организации "Центр обновления Америки" Дэн Колдуэлл (Dan Caldwell). Возглавляет этот центр бывший директор Белого дома по вопросам бюджета Расс Вот (Russ Vought). "Мы видим, как все больше рядовых республиканцев, лиц на уровне принятия решений и даже республиканцев из государственного руководства и из числа доноров начинают поддерживать внешнюю политику реализма и сдержанности".

"Америка прежде всего" переходит с периферии в центр

Еще недавно Республиканская партия часто поддерживала жесткую внешнюю политику, которую Рейган охарактеризовал словами "мир посредством силы". Но еще задолго до Рейгана на правом фланге американского политического спектра существовала традиция национализма и негативного отношения к зарубежным интервенциям (иногда это называли изоляционизмом, однако сегодняшние консерваторы отвергают такой термин). Лозунг "Америка прежде всего" придумала группа влиятельных консерваторов, которая выступала против оказания помощи союзникам в самом начале Второй мировой войны.

После войны угроза со стороны Советского Союза и международного коммунизма сплачивала республиканцев, заставляя их поддерживать агрессивную внешнюю политику. Это на какое-то время сгладило идеологические разногласия по поводу роли Америки в мире, рассказала историк из Вандербильтского университета Николь Хеммер (Nicole Hemmer).

"Как только закончилась холодная война, националистическая, изоляционистская часть консервативного движения снова громогласно заявила о себе", — сказала Хеммер. Потерпевший неудачу в гонке кандидат в президенты Пэт Бьюкенен (Pat Buchanan) в 1990-е годы возродил лозунг "Америка прежде всего" и начал ратовать за отказ США от военного вмешательства за рубежом. Республиканцы критиковали президента Билла Клинтона, когда тот проводил интервенции в Сомали и Косово. А Джордж Буш, вступивший в президентскую гонку в 2000 году, выступал против концепции национального строительства за рубежом.

Теракты 11 сентября 2001 года изменили планы Буша, и при нем господствующее положение заняла доктрина упреждающих ударов и интервенционизма, основанная на продвижении демократии. Какое-то время казалось, что антиинтервенционистское направление консервативной мысли прекратило свое существование. Редактор Wall Street Journal Пол Жиго (Paul Gigot) даже назвал это течение "кучкой из четырех-пяти человек в телефонной будке".

Но к тому времени, когда Буш заканчивал свой президентский срок, дорогостоящие и затяжные конфликты в Ираке и Афганистане подкосили его рейтинги популярности, в том числе среди республиканцев. Возрождение антивоенных настроений помогло Рону Полу (Ron Paul) принять участие в президентских выборах, на которых у него было мало шансов, но было много шумихи и внимания к его персоне. Кроме того, это подняло волну движения чаепития в 2010 году. В 2014 году объединение консервативных организаций под руководством миллиардера и промышленника Чарльза Коха (Charles Koch) расширило инвестиции во внешнюю политику. Эти люди создавали аналитические центры, группы поддержки и инициативные организации активистов, которые формировали интеллектуальную основу в пользу более сдержанного подхода к иностранным делам.

"В 2012 году агрессия и воинственность уже не давали гарантий политической победы, а когда в 2016 году пришел Трамп, он увидел, что ключевой части республиканской избирательной базы надоели войны Буша и эта идея переделки большей части мира по образу и подобию Америки. Трамп понял, что это дает ему благоприятную возможность", — рассказал профессор Корнелльского университета Дуглас Крайнер (Douglas Kriner), преподающий государственное управление.

Крайнер провел исследование совместно с профессором Гарварда Фрэнсисом Шеном (Francis X. Shen) и пришел к выводу, что те округа, в которых было больше всего потерь от войн в Ираке и Афганистане, с 2006 года начали отворачиваться от республиканцев, но в 2016 году стали тяготеть к Трампу — даже с учетом всех прочих факторов.

"Трамп очень умело воспользовался тем, что там было, и он реально ослабил поддержку интервенционизма", — сказал Крайнер.

Прорывной момент в отношении республиканцев к внешней политике наступил в феврале 2016 года, когда проходили предвыборные дебаты накануне предварительного голосования республиканцев в Южной Каролине. В то время Трамп утверждал, что поддерживает вторжение в Ирак. Но он вдруг назвал иракскую войну "большой и грубой ошибкой", а потом подверг критике администрацию Буша, заявив, что она лгала о наличии у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения. Джеб Буш (Jeb Bush), вмешался, пытаясь защитить брата, и сказал, что бывший президент "создавал аппарат безопасности, дабы устранить нависшую над нами угрозу, и я этим горжусь". Трамп ответил ему резко и решительно: "Всемирный торговый центр рухнул во время правления вашего брата, помните об этом. Это не устранение угроз".

Толпа неодобрительно заревела, и умные головы дали прогноз, что этот момент потопит кандидатуру Трампа, особенно в штате, где много военных. Но прошла неделя, и Трамп победил в 44 округах из 46.

"Ответ на этот вопрос содержится в двух словах: Дональд Трамп, — сказал об изменении внешней политики Республиканской партии противник Трампа и бывший республиканец Билл Кристол (Bill Kristol). — Наверное, после Ирака что-то из этого произошло бы в любом случае, но это сделала партия Трампа".

Когда Трамп был президентом, его внешнюю политику было сложно классифицировать. Там чего только не было: то враждебные, то хвалебные высказывания в адрес северокорейского диктатора Ким Чен Ына, попытки вывести американские войска из Афганистана и из северной Сирии и все более агрессивная политика в отношении Тегерана, когда был отдан приказ убить высокопоставленного иранского генерала.

Украина и Россия сыграли непомерно большую роль в президентстве Трампа. При нем велось расследование путинского вмешательства в выборы 2016 года. Трамп пытался заставить украинского президента Владимира Зеленского провести расследование в отношении Байдена, что привело к его первому импичменту. Оба скандала убедили самых преданных сторонников Трампа, что Украине нельзя доверять, потому что это коррумпированное и ненадежное государство. В то же время они, как и Трамп, стали проявлять симпатии к Путину, которого американский лидер старался не критиковать и очень часто хвалил. Путин, в свою очередь, пытался улучшить мнение консерваторов о России, заявляя о себе как о защитнике традиционных ценностей, а Украину называя трагедией либерального упадка. В прошлом году, перед началом российской военной операции на Украине, YouGov провел опрос, который показал, что больше республиканцев симпатизируют Путину, а не Байдену и прочим высокопоставленным демократам. Правда, таких все равно пока было немного, всего 15%.

"Он говорит на языке гендерных проблем и уважительно относится к церкви, — сказал старший научный сотрудник Института Брукингса Роберт Каган. — Он явно подыгрывает таким консерваторам, причем делает это успешно".

Каган, Кристол и некоторые их союзники, которых критики называли "неоконсерваторами", хотя сами они это название отвергали, при Трампе покинули ряды Великой старой партии. Другие республиканские ястребы приспособились к смещению центра тяжести.

Республиканский сенатор Марко Рубио считался сторонником традиционной внешней политики республиканцев, и он по-прежнему выступает за предоставление помощи Украине. Но недавно он начал высказываться в пользу смены приоритетов и их переориентации с Европы на Китай. Фонд "Наследие", некогда считавшийся мозговым трестом Рейгана, выступил против дополнительной помощи Киеву и даже начал требовать сокращения военных расходов. По словам его президента Кевина Робертса (Kevin Roberts), это обусловлено финансовыми соображениями и усталостью от войн в Ираке и Афганистане.

"Спросите вы меня лет 20 тому назад, и я бы решительно высказался за вторжение в Афганистан и Ирак, — заявил Робертс. — Но сейчас консервативные американцы говорят: „Господи, мы не можем и дальше заниматься тем, что хоть немного похоже на национальное строительство“. И, откровенно говоря, Украина начинает походить на это все больше".

Но нежелание противостоять России не всегда идет вместе с противодействием интервенционизму в других регионах мира. Многие новые эксперты по внешней политике из Республиканской партии настаивают на более агрессивной позиции по отношению к Китаю.

В феврале Робертс пригласил сенатора Джоша Хоули (Josh Hawley) выступить с речью о внешней политике в своем фонде. Сенатор заявил, что Америка должна потребовать от Европы самостоятельно защищаться от российской угрозы, а США следует сосредоточиться на подготовке к вероятной войне с Поднебесноц. "Надо сказать правду: Китай сегодня на марше, а мы не готовы его остановить", — отметил Хоули.

Каган из Института Брукингса назвал безумием точку зрения Хоули, предложившего бросить европейских союзников на произвол судьбы в разгар конфликта. Однако Элбридж Колби (Elbridge A. Colby), который при Трампе возглавлял национальную оборонную стратегию Пентагона, заявил, что у США просто нет сил для поддержания своей глобальной гегемонии, за которую ратуют Каган и его сторонники.

"Оптимальный вариант для республиканской коалиции — это своего рода консервативный реализм, — сказал Колби. — Так ей удастся избежать гипертрофированного интервенционизма старой гвардии, который раньше был бедствием, но теперь станет настоящей катастрофой перед лицом мощнейшей китайской угрозы, которую республиканские избиратели чувствуют нутром. Думаю, в итоге это станет естественным положением равновесия для Великой старой партии".

Гигантские расхождения

Гражданская война республиканцев по вопросам внешней политики вышла за пределы конференц-залов аналитических центров и охватила предвыборную кампанию, Капитолийский холм и избирателей Великой старой партии.

Трамп с союзниками начал атаковать своих соперников на выборах 2024 года с более воинственных позиций. В этом месяце сторонники экс-президента на Конференции консервативного политического действия освистали и осыпали критическими замечаниями бывшего представителя США при ООН Никки Хейли (Nikki Haley), которая занимала эту должность при Трампе. Бывший вице-президент Майк Пенс, выступающий за продолжение помощи Киеву, тоже часто становится объектом их нападок и презрительной критики. Десантис, который по прогнозам станет фаворитом во время выдвижения кандидатов в президенты, отказался от своей прежней боевой позиции в поддержку Украины, которую он занимал, будучи членом палаты представителей, и теперь отрицает необходимость защиты этой страны.

Некоторые республиканские сенаторы раскритиковали заявления Десантиса и Трампа об Украине, сказав, что это придаст сил России и негативно отразится на США и международной безопасности. Они признали, что в партии возник раскол по этому вопросу.

"Он в этом не одинок. Есть на нашей стороне и другие люди, разделяющие такую точку зрения, и они в 2024 году могут стать кандидатами, — сказал республиканский сенатор Джон Тьюн (John Thune) по поводу заявления Десантиса о том, что Украина не относится к сфере интересов национальной безопасности США. — Но я смею это утверждать, и, думаю, большинство в нашей стране осознает, насколько важно, чтобы Украина дала России отпор <...>".

Такая новая тональность в разговорах о конфликте по душе все большему количеству республиканских избирателей. Опросы общественного мнения наглядно демонстрируют, что республиканцы, поначалу в большинстве своем выступавшие за предоставление помощи Украине, сейчас разошлись в этом вопросе. В феврале 50% республиканцев говорило, что Вашингтон "чрезмерно" помогает Киеву. В апреле прошлого года таких людей было всего 18%. Это данные опроса, проведенного Washington Post и ABC News.

Сегодня, когда некоторые видные деятели Великой старой партии общенационального масштаба упрекают власти за помощь Украине в отражении агрессии, республиканские законодатели, в прошлом выступавшие за оказание такой помощи, заговорили по-другому. По их словам, нарастающее снизу недоверие привело к усилению давления со стороны избирателей, верящих в конспирологические порой доводы против конфликта.

"Среднестатистический рядовой республиканец гораздо больший изоляционист, чем среднестатистический республиканский сенатор", — сказал специалист по стратегии Энди Сурабьян (Andy Surabian), бывший советником у Дональда Трампа и сенатора Дж. Вэнса (J.D. Vance), серьезно сомневающихся в целесообразности поддержки Киева. "В этом вопросе существуют гигантские расхождения между избирателями и избранными лидерами партии", — подчеркнул он.

Это может создать угрозу финансовым потокам, идущим на Украину, хотя сейчас обе партии поддерживают такое финансирование. Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл (Mitch McConnell) активнее многих конгрессменов выступает за продолжение помощи Украине. Он часто говорит о необходимости помогать этой подвергшейся нападению стране отражать российские атаки.

"Республиканцы знают, что Америка в наибольшей степени защищена, когда она сильна и активна", — сказал Макконнелл в этом месяце. Он добавил, что российская победа придаст сил и смелости Китаю. Давая в феврале интервью Washington Post, сенатор заявил, что республиканцы едины в вопросе оказания помощи и что слишком много внимания уделяется "очень небольшой группе людей, которые не заинтересованы в успехе Украины".

Однако спикер палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy), которому будет трудно убедить республиканцев с правого фланга поддержать увеличение помощи Украине, заявил, что он против предоставления "карт-бланша" этой стране на нужды обороны. А недавно он отказался от приглашения Зеленского посетить Украину. Член палаты представителей республиканец Томас Мэсси (Thomas Massie) назвал Зеленского "украинским лоббистом", когда тот в декабре выступал в конгрессе. Большинство республиканцев из палаты представителей это выступление пропустили.

Конгресс профинансировал военные действия по конец сентября, однако десятки республиканцев в палате представителей и 11 человек в сенате проголосовали против последнего отдельного законопроекта об увеличении финансирования в мае месяце. Это говорит о том, что сейчас, когда палата представителей подконтрольна республиканцам, с дальнейшим выделением средств могут возникнуть проблемы.

"Долгое время мы недооценивали то, что существуют разные политические настроения и склонности, а не только зомбированный рейганизм с его „миром посредством силы“, — сказал вице-президент политической организации Stand Together Рид Смит (Reid Smith), отвечающий за вопросы внешней политики и пользующийся поддержкой Коха. — Для многих республиканцев это естественная реакция на уровне политического инстинкта, и она сохраняется в некоторых фракциях руководства внутри палаты представителей и сената". Он продолжил: "Но я не знаю, соответствует ли это предпочтениям и приоритетам той политической базы, которая требует большей сдержанности".

Некоторые законодатели-республиканцы говорят, что готовы выслушать аргументы избирателей, которые хотят, чтобы у Вашингтона были более четкие цели и больше открытости в работе по оказанию помощи Киеву. Но вместо этого они часто вынуждены выслушивать заговорщические возражения, которые не имеют под собой реальной основы.

Член палаты представителей республиканец из Аризоны Дэвид Швейкерт (David Schweikert) рассказал, что он получает "безумные СМС-сообщения и электронные письма" с ложными утверждениями об Украине, которые пересылают ему избиратели, в том числе сфальсифицированные фотографии, якобы указывающие на то, что против русских воюют неонацисты. Какое-то время он проверял эти сообщения одно за другим, но потом отказался от такой затеи.

"Я опасаюсь, что все эти дебаты в нашем обществе искажаются очень агрессивной пропагандистской и дезинформационной кампанией", — заявил конгрессмен.

Швейкерт не сказал, будет ли он в будущем голосовать за увеличение помощи Украине, но обвинил сторонников этой страны в том, что они слишком пассивно противостоят пропаганде. Тем не менее он ни словом не обмолвился о том, что некоторые члены его партии порой занимаются ее распространением.

"Хотите верьте, хотите нет, но оказывается, что члены конгресса тоже люди, — сказал Швейкерт. — Иногда они бездумно повторяют ту же информацию, которой пользуетесь вы".

Член палаты представителей республиканец Гэри Палмер (Gary Palmer) отмечает "чудовищное неверие" республиканцев в способность Байдена решить проблемы Украины. Они сомневаются в его лидерских качествах, и негативное отношение избирателей усиливается еще и из-за продолжающейся "масштабной дезинформационной кампании".

"Я не видел ничего подобного. Здесь так много намешано, так много разных факторов, и из-за этого люди делают всевозможные и очень разные выводы", — отметил Палмер, рассказывая о взглядах республиканцев на поддержку Украины.

По мнению Палмера, отказ от помощи нанесет "невероятный ущерб" Соединенным Штатам, особенно в глазах Китая, который увидит в этом слабость Америки и посчитает возможным предпринять более агрессивные действия против Тайваня.

Палмер считает, что с ним согласно большинство республиканских законодателей.

На самом деле высокопоставленные "ястребы" из Великой старой партии на недавних слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил спрашивали чиновников из администрации Байдена, почему они еще не выполнили просьбу Зеленского о поставках истребителей F-16. Эти республиканцы обвинили Байдена в недостаточной активности в этой борьбе.

"С самого начала президент чрезмерно обеспокоен тем, что предоставление Украине всего необходимого для победы станет слишком эскалационным шагом. Из-за таких колебаний конфликт затягивается, увеличиваются его материальные издержки и людские потери, — сказал республиканец Майк Роджерс (Mike D. Rogers). — Его надо заканчивать, и президент для его прекращения должен сделать все, что потребуется".

Авторы: Лиз Гудвин (Liz Goodwin), Айзек Арнсдорф (Isaac Arnsdorf), Марианна Сотомэйор (Marianna Sotomayor). Свои материалы для статьи предоставили Скотт Клемент (Scott Clement) и Мерил Корнфилд (Meryl Kornfield).