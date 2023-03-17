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ТАСС

Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа

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Владимир Гутенев
Владимир Гутенев.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

В частности, предлагается разработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Парламентская рабочая группа вопросам СВО подготовила предложения по повышению эффективности производства вооружения и военной техники. Об этом заявил член рабочей группы, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, сообщается в официальном телеграм-канале фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Предложения касаются выполнения гособоронзаказов и оплаты труда работников ОПК. В частности, предлагается разработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны. Инициативы согласованы с ведомством и вошли во второй доклад рабочей группы президенту, который направят главе государства 17 марта.

"На период с СВО также считаем необходимым объединить техническую приемку изделий в отделы технического контроля предприятий и военными представителями Минобороны. То есть отделы технического контроля и военпреды должны работать вместе, это будет быстрее и эффективнее", - отметил Гутенев на выездном заседании, которое прошло на базе воинской части в Краснодарском крае. 

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Страны
Россия
Персоны
Гутенёв Владимир
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