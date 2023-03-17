США бьют тревогу: из-за Артемовска Украина не справится с "наступлением"

NYT: США испугались, что из-за Артемовска Украине не хватит снарядов на "наступление"

США предостерегли Украину от чрезмерного расходования боеприпасов под Артемовском, пишет NYT. Киев использует их в таких количествах, что для "весеннего наступления" их может не хватить, а западные арсеналы уже истощены.

Украинские военные ежедневно выпускают тысячи артиллерийских снарядов в попытке удержать город Артемовск (Бахмут) на востоке страны. Но, по словам американских и европейских чиновников, если они будут расходовать снаряды такими темпами, это может поставить под угрозу запланированное на весну контрнаступление, которое, как они надеются, решит исход конфликта.

Обстрелы были настолько интенсивными, что, по словам двух американских чиновников, недавно, после нескольких дней непрерывного артиллерийского огня, Пентагон сообщил Киеву о своем беспокойстве, подчеркнув противоречие между решением Украины отстоять Артемовск любой ценой и ее надеждой вернуть другие территории этой весной. Один из упомянутых чиновников добавил, что американская сторона предостерегла Киев от бездумного расходования боеприпасов в столь важный момент.

Поскольку от успеха украинского контрнаступления зависит очень многое, Соединенные Штаты и Великобритания готовятся отправить Киеву тысячи артиллерийских снарядов и ракет натовского и советского образцов, чтобы он смог подготовиться к активным действиям.

Однако один высокопоставленный представитель американского министерства обороны назвал это "последней отчаянной попыткой", потому что у союзников Украины недостаточно боеприпасов для того, чтобы поддерживать такие темпы их расходования, а объемы их запасов уже достигли критически низкого уровня. Западные производители наращивают производство, но потребуется много месяцев, чтобы новые поставки начали отвечать спросу.

Это ставит Киев в чрезвычайно опасное положение: в этом году у его войск, скорее всего, будет всего одна реальная возможность перейти в наступление, оттеснить российские войска и вернуть себе территории, которые Россия заняла после начала специальной военной операции. И, вероятнее всего, им придется делать это в условиях хронической нехватки боеприпасов.

По словам источников, ситуация усугубляется еще и тем, что украинские войска несут настолько серьезные потери, что их командирам придется решать, отправлять ли подразделения на защиту Артемовска или же задействовать их в весеннем контрнаступлении.

Артиллерия, в том числе гаубицы и минометы, стала основным оружием украинского конфликта. Обе стороны располагают мощными зенитными комплексами, поэтому боевые действия ведутся в основном на земле. Теперь, когда конфликт длится уже год, тот, у кого окажется больше боеприпасов и солдат, скорее всего, и одержит победу.

По некоторым оценкам, с начала конфликта украинская сторона потеряла более ста тысяч бойцов. Россия может набирать личный состав из своего населения, которое примерно в три раза превышает население Украины, однако сейчас обе стороны сталкиваются с нехваткой боеприпасов. Российские соединения выпускают больше снарядов, чем украинские.

"Нам нужны снаряды для минометов", – сказал один украинский солдат, сражающийся в Артемовске. По его словам, запасы его батальона не пополняются. А командир экипажа украинского танка Т-80, который участвует в обороне города, сказал, что у него почти не осталось танковых боеприпасов.

Другой командир бригады, которая сыграла важную роль в удержании Артемовска, во вторник написал в соцсетях, что они сталкиваются с "катастрофической нехваткой снарядов". Он описал случай, когда ему запретили открыть артиллерийский огонь, потому что "это слишком дорого".

Согласно оценкам Пентагона, украинские войска ежедневно выпускают несколько тысяч артиллерийских снарядов вдоль линии фронта протяженностью в 950 километров, которая включает Артемовск – город, практически полностью окруженный российскими войсками. Силы Москвы контролируют примерно половину территории населенного пункта и уже посягают на линии снабжения, которые необходимы украинцам для обороны оставшейся части.

Соединенные Штаты надеются нарастить производство артиллерийских снарядов до 90 тысяч единиц в месяц, но, скорее всего, на это потребуется около двух лет. Евросоюз вкладывает средства в производство и покупку около миллиона снарядов. Но на это тоже уйдет некоторое время. Между тем секретная британская оперативная группа активно занимается поиском по всему миру и закупкой боеприпасов советского образца, на которые в основном полагается Киев.

В распоряжении Украины имеется 350 гаубиц западного производства, но – даже с учетом потерь в бою и механических поломок – у нее гораздо больше артиллерийских орудий советского производства.

"Мы должны больше поддерживать их, давать им больше оружия", – сказал в интервью в среду заместитель министра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас (Egidijus Meilunas). Кроме того, он усомнился в эффективности устаревшего советского оружия. "Лучшим решением было бы найти возможности для увеличения производства в странах-членах НАТО", – сказал он.

Сделать это непросто – даже самым передовым вооруженным силам в мире. Соединенные Штаты и их союзники не запасали вооружения в расчете на артиллерийскую войну. Сотни новых танков и бронемашин, которые отправляются в Украину, безусловно, помогут ей продвинуться вперед, но без достаточной артиллерийской поддержки их эффективность будет ограничена.

На данный момент администрация Байдена по-прежнему уверена, что Артемовск не истощит боеприпасы и личный состав украинских вооруженных сил настолько, чтобы обречь их весеннее контрнаступление на провал. Но чем дольше длится борьба за Артемовск, тем выше вероятность, что эти расчеты изменятся.

<…>

Отдельные цифры не могут рассказать всю историю Артемовска, где разворачиваются одни из самых кровавых боев этого конфликта. Поддерживаемая Кремлем ЧВК "Вагнер" использует бывших заключенных, чтобы прорывать линии украинцев. То есть закаленные в боях украинские солдаты гибнут в попытке защитить город от гораздо менее подготовленных российских пехотинцев.

Артемовск – это небольшой город, но он обеспечивает доступ к дорогам, ведущим дальше на восток. Более того, для обеих сторон он приобрел символическое значение. "Нет такой части Украины, о которой мы бы сказали, что ее можно бросить", – заявил в марте Владимир Зеленский. На этой неделе его офис анонсировал планы по дальнейшему укреплению обороны города.

Администрация Байдена не стала устанавливать временные рамки для этой битвы, заявив, что только Украина может принять решение о том, отступать ее войскам или продолжать борьбу.

Камил Гранд (Camille Grand), эксперт по вопросам обороны в Европейском совете по международным отношениям, который до осени прошлого года был помощником генерального секретаря НАТО по инвестициям в оборону, сказал, что Украине крайне важно в политическом смысле и необходимо в военном смысле показать, что она готова защищать свою территорию. Но, по его словам, "им нужно продемонстрировать, что игра стоила свеч".

По словам Гранда, это вовсе не значит, что тактических обоснований для продолжения затянувшихся боев за Артемовск нет. Эта борьба помогает истощать ресурсы России и мешает ее войскам двигаться дальше на запад, где они вполне могли бы совершить еще один прорыв.

"Таково логическое обоснование решения потратить на Артемовск так много крови и боеприпасов, – сказал Гранд. – Но, если посмотреть на происходящее с другой стороны, можно сказать, что украинцев втянули в ситуацию, которая в долгосрочной перспективе играет на руку России, и теперь из нее довольно сложно выбраться".

"Будет ли верным сказать, что украинцы задействуют ресурсы – ставя себя в более сложное положение, – которые в дальнейшем понадобятся им для начала наступления на укрепленные позиции русских в других местах?"

"Сейчас это очень важный вопрос", – подытожил Гранд.

Авторы статьи: Томас Гиббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff), Лара Джейкс (Lara Jakes), Эрик Шмитт (Eric Schmitt)