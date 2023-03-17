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Идею поднять беспилотник США со дна Черного моря объяснили

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MQ-9 Reaper
БЛА MQ-9 Reaper ВВС Франции.
Источник изображения: militaryparitet.com

Упавший на дно Черного моря беспилотник США может хранить важные для российских военных разведывательные данные. Так идею поднять американский дрон на сушу в разговоре с «Лентой.ру» объяснил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он рассказал, какую информацию он может содержать.

Там не только обломки, но и какие-то его конструктивные элементы, например, оптико-электронная аппаратура, которая занимается разведкой. Мы узнаем, как он снимал, что он снимал, какие объекты его интересовали больше всего

Виктор Литовкин

военный аналитик

«Может, там аппаратура радиоэлектронной борьбы, аппаратура управления, аппаратура управления оружием. Что из этого уцелело, будет интересно», — рассказал он.

При этом военные должны взвесить все за и против, прежде чем вытаскивать беспилотник, считает Виктор Литовкин.

«Вопрос в том, надо ли поднимать или не надо, стоит ли овчинка выделки. Насколько глубоко он там находится под водой, сколько это будет стоить денег, и будет ли это безопасно для наших ребят», — заключил аналитик.

Беспилотник планируют достать

Специалисты Министерства обороны обнаружили упавший в Черное море американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper еще в день происшествия 14 марта, сообщил близкий к военному ведомству источник ForPost. По словам собеседника издания, беспилотник нашли в 60 километрах от Севастополя при помощи подводного робота на глубине около 850–900 метров неподалеку от глубоководной ветки газопровода «Южный поток».

США дистанционно уничтожили информацию на упавшем дроне, сообщил на пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает ТАСС. О мерах по защите аппарата от попадания в чужие руки также рассказали в Белом доме.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские военные могут достать беспилотник, если посчитают это нужным в интересах безопасности. О планах вытащить обломки аппарата 15 марта сообщил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев.

Инцидент с беспилотником

Инцидент с американским беспилотником произошел 14 марта в небе над Черным морем. По версии российского Министерства обороны, дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. Там отметили, что он нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного Москвой с начала специальной военной операции на территории Украины.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружие не применяли, заявили в Минобороны. БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал в воду, добавили в ведомстве.

Американская сторона утверждает, что два российских Су-27 перехватили беспилотник, который выполнял рутинные операции.

Пентагон подтвердил, что MQ-9 выполнял разведывательную миссию. Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, американский беспилотник не был оснащен вооружениями.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Су-27
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
БПЛА
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