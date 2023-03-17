США обеспокоил "слишком быстрый" расход боеприпасов ВСУ в Артемовске

Politico: США потребовали от Украины экономить снаряды в сражениях за Артемовск

США наращивают объемы и скорость поставок вооружений на Украину и подталкивают Киев к проведению "широкомасштабного наступления", пишет Politico. Однако в ВСУ заявили о снарядном голоде. В ответ Америка потребовала экономить боеприпасы и вести "более прицельный огонь".

Лара Селигман (LaraSeligman)

Американские военные спешно доставляют на поле боя технику и обучают украинские войска в преддверии ожидаемого к концу весны крупного наступления против России. Министр обороны Ллойд Остин выступил с подобным заявлением после онлайн-заседания многонациональной контактной группы по обороне Украины, заявив, что “у Украины нет времени, чтобы тратить его впустую”.

“Мы должны быстро и в полном объеме выполнить данные нами обязательства, — заявил он. — Сюда входит доставка бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно скорее получили подготовку, запасные части и техническую поддержку, необходимые для использования новых систем”.

Близится потепление, и американские чиновники США все сильнее беспокоятся из-за истощения на Украине запасов боеприпасов, средств ПВО и опытных солдат. Москва и Киев продолжают биться за юго-восточный город, который США не считают стратегически важным. Вместе с тем, независимо от выбранной Киевом стратегии, Пентагон хочет, чтобы у украинских солдат было все необходимое для продолжения боевых действийоружие.

Россия много месяцев наносит ракетные удары по стране с целью не только вызвать разрушения, но и истощить запасы противовоздушной обороны врага. Украинские солдаты жалуются на острую нехватку основных боеприпасов, включая минометные и артиллерийские снаряды. И, по оценкам официальных лиц США, за год конфликта погибло более 100 000 украинских военнослужащих, включая наиболее опытных солдат.

Во главе с солдатами из ЧВК "Вагнер" русские войска вот уже 9 месяцев осаждают юго-восточный город Артемовск, в результате чего он буквально превратился в руины. Украинские силы отказались сдаваться, а президент Владимир Зеленский считает защиту города ключом к удержанию других восточных городов.

“Русские явно хотят продвинуться на запад к границам Донецкой области, и для этого им нужно овладеть Артемовском и дорожной сетью, которая проходит мимо него”, — заявила старший политолог института "РЭНД" Дара Массикот (Dara Massicot). Но недавно Остин заявил журналистам, что Артемовск представляет “скорее символическое значение, нежели оперативно-стратегическое”.

США делают акцент на подготовке Украины к крупному весеннему наступлению с целью возвращения территорий, которое ожидается к маю. Киеву уже направлены сотни западных танков и бронетехники, в том числе восемь машин, которые могут наводить мосты для форсирования рек. США с европейскими партнерами также поставляют огромное количество боеприпасов и 155-мм снарядов, в которых украинские войска нуждаются больше всего.

В последние 4–5 месяцев выделяемые США пакеты помощи были направлены на обеспечение Украины необходимым для контрнаступления, заявил один американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Америка хоть и старается не указывать Киеву, как вести боевые действия, руководители Пентагона надеются, что предоставляемое оборудование и подготовка позволят Украине победить.

“В настоящее время предпринимаются значительные усилия по наращиванию военной мощи Украины в плане оборудования, боеприпасов и подготовки на территории различных стран, чтобы помочь ей защитить себя, — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. — Возросший потенциал позволит украинскому руководству в будущем разработать и реализовать разные варианты, достичь всех целей и довести конфликт до успешного завершения”.

В феврале более 600 украинцев завершили пятинедельную программу подготовки в Германии, которая включает в себя базовые навыки вроде стрельбы, медицинскую подготовку и обучение общевойсковому маневрированию на боевых машинах Bradley и бронетранспортерах Stryker американского производства. Сегодня эти силы вернулись на поле боя, а на смену им пришла вторая группа из нескольких сотен человек.

За закрытыми дверями официальные лица США давят на Киев с целью экономии артиллерийских снарядов, принуждая вести более прицельный огонь. Это вызывает особую озабоченность в Артемовске, где обе стороны очень быстро расходуют боеприпасы. “Кое-кто в Пентагоне полагает, что расход боеприпасов слишком велик, — сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес (Ben Hodges), бывший командующий вооруженными силами США в Европе. — Извините, но ведь они ведут масштабную борьбу за выживание своей страны и не сдаются, хотя русские обладают огромным преимуществом в плане боеприпасов”.

Американские чиновники говорят, что Киев еще не определился со стратегией, а вариантов на выбор, как им кажется, два: продвигаться на юг в сторону Крыма через Херсон или с северных позиций на восток, а затем на юг, перерезав российский сухопутный мост. Первый мало реалистичен, поскольку Россия укрепляет оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет ресурсов для проведения успешной высадки десанта. По словам чиновников, второй вариант более вероятен.

Помимо отправки оружия и обеспечения подготовки высокопоставленные американские генералы недавно принимали украинских военных чиновников в немецком Висбадене для проведения серии командно-штабных учений, чтобы помочь Киеву подготовиться к следующему этапу конфликта. Президент Джо Байден в прошлом месяце исключил отправку истребителей F-16, и Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас этот вопрос не рассматривается. Тем не менее, они работают над другими способами усиления украинских ВВС, в том числе посредством оснащения МиГ-29 советской эпохи современными ракетами средней дальности класса "воздух-воздух", а также оценки навыков украинских пилотов.

Два летчика недавно прошли такую оценку на базе Национальной гвардии ВВС в Тусоне (штат Аризона) с участием американских военных инструкторов, которые взялись выяснить, нужна ли им какая-то дополнительная подготовка для максимально эффективного использования самолетов и предоставленных Западом возможностей, включая бомбы, ракеты и системы наведения. По словам чиновников, программа включала симуляторы полета, но пилоты на американских самолетах не летали. Если попытка установить всепогодные управляемые ракеты AMRAAMна МиГи окажется успешной, это существенно повысит их возможности.

В публичной форме высокопоставленные чиновники заявляют, что за Зеленским остается решение о месте и времени нового наступления, а также о том, оставаться ли в Артемовске или все же передислоцировать силы.

“Что касается значения Артемовска, я бы сказал, что президент Зеленский ведет это сражение и он будет решать, что важно, а что не важно для его сил, — сказал Остин. — Мы создаем такую боевую мощь, какая, по нашему мнению, в какой-то момент времени — неважно, в какой, — даст им (украинцам) возможность изменить динамику на поле боя”.