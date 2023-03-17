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ТАСС

СМИ: Швеция отправит на Украину восемь самоходных артиллерийских установок Archer

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Самоходная артиллерийская установка Archer
Самоходная артиллерийская установка Archer.
Источник изображения: Ibari/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

Также Киеву передадут 50 боевых машин пехоты Stridsfordon 90

СТОКГОЛЬМ, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение о поставке на Украину восьми самоходных артиллерийских установок Archer. Об этом в четверг сообщает агентство ТТ.

Согласно дополнительным поправкам к бюджету, представленным в парламент, кабинет также просит передать Украине 10 танков Leopard 2, о чем было объявлено еще в середине февраля. Общая стоимость установок и танков составит чуть более 6 млрд крон ($570 млн). Это деньги, которые вооруженные силы должны получить в период с 2024 по 2026 год, чтобы иметь возможность заменить отправленное Киеву. Кроме артиллерии и танков, ВС Украины будет также передано 50 боевых машин пехоты Stridsfordon 90.

В дополнительном бюджете правительство также просит разрешить продать 14 экземпляров Archer в Великобританию.

По расчетам шведов, пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет начать использовать Archer. Необходимо установить компьютеры для управления огнем, обучить украинских солдаты, а рядом с Украиной будет создан "логистический хаб" для обслуживания и ремонта. 

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Страны
Великобритания
Украина
Швеция
Продукция
Leopard-2
Проекты
ИТ
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