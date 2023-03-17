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Деловая газета "Взгляд"

Как Россия добудет секреты американского беспилотника

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БЛА MQ-9 теперь лежит на дне Черного моря
БЛА MQ-9 теперь лежит на дне Черного моря.
Источник изображения: кадр из видео

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что их вооруженные силы могут «никогда не достать» беспилотник MQ-9, упавший у берегов Крыма. Почему в данном случае сильнейшая в мире американская армия совершенно бессильна, какие секреты может нести этот БЛА – и с какими сложностями придется столкнуться российским специалистам?

"Мы сделали все, чтобы минимизировать ценность упавшего MQ-9 с разведывательной точки зрения, – заявил представитель Белого дома Джон Кирби. – Однако мы не уверены, что мы когда-либо сможем поднять этот аппарат [со дна моря]".

Таким образом, политическое руководство США дало понять, что предельно серьезно восприняло опасность попадания беспилотника "в чужие руки" – например, руки российских военных. И их опасения тут же подтвердили российские официальные лица.

"Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника", – заявил глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Более того, есть основания полагать, что сама операция по подъему аппарата (или его обломков) началась еще 14 марта, сразу после инцидента с MQ-9. В ряде Telegram-каналов появились записи переговоров российских моряков, участвующих в поисках аппарата.

MQ-9 упал в непосредственной близости от крымского побережья, но точные координаты публично пока не озвучивались. Можно ли предполагать, что США способны предпринять некую специальную операцию по его подъему? С высокой вероятностью – нет, и именно об этом, по сути, и говорит признание представителя Белого дома.

Во-первых, для подводной операции такого масштаба нужны специальные корабли, оснащенные соответствующим оборудованием. Конечно, они есть в распоряжении США – вот только это военные корабли, а в соответствии с Конвенцией Монтре во время боевых действий проход через Босфор (в Черное море) запрещен. Значит, и американские военные корабли туда не попадут.

Во-вторых, с высокой вероятностью Россия сможет организовать подобные поиски гораздо раньше, чем США. "Технические возможности для этого есть", – говорит Николай Патрушев.

"Могу предположить, что разбившийся американский беспилотник находится на глубине около километра. У России действительно есть в распоряжении глубоководные аппараты, способные его поднять, – не целиком, конечно, но обломки можно найти с большой вероятностью, – говорит газете ВЗГЛЯД капитан третьего ранга запаса Максим Климов. – Например, это в состоянии сделать компания "Южморгеология", которая известна подъемом черного ящика потерпевшего катастрофу над Черным морем Ту-154".

Впрочем, в России существуют как минимум несколько компаний, обладающих автономными (необитаемыми) аппаратами, способными работать на глубинах Черного моря. То есть как минимум до трех тысяч метров.

Есть такие аппараты и у государственных структур, например, МЧС, не говоря уж о ВМФ России и знаменитом ГУГИ (Главном управлении глубоководных исследований). О технической возможности поднять аппарат заявил и глава СВР России Сергей Нарышкин.

Специалисты по глубоководным исследованиям, с которыми пообщалась газета ВЗГЛЯД, отмечают, что главной сложностью с чисто технической точки зрения будет не поднять аппарат (или его обломки), а найти его. Даже если точно известно место падения беспилотника, скорее всего, точка на морском дне, где теперь находится MQ-9, располагается где-то в стороне. Для поисков и исследований придется учесть морские течения, а также привлечь специализированную технику – специальные подводные аппараты, оснащенные гидролокаторами.

Осталось ответить на вопрос – а ради чего вообще поднимать этот беспилотник? Стоит ли овчинка выделки, ведь операция по подъему аппарата может оказаться весьма дорогостоящей? Какие секреты и тайны он может содержать? Что могли бы в нем обнаружить российские спецслужбы и инженеры?

Как заявляют в Пентагоне, MQ-9 не был вооружен – и это значит, что он выполнял исключительно разведывательное задание. Но системы вооружений в данном случае не столь критически важны, как системы связи и информации.

Прежде всего, столь современный БЛА содержит многочисленные электронные системы и компоненты, как встроенные, так и сменные. В частности, речь идет о системах связи, оптических и радиоэлектронных датчиках, радарах, передатчиках и прочих подобных устройствах.

Конечно, после пребывания в морской воде все они будут в нерабочем состоянии, однако даже в таком виде могут быть интересны для российской разведки.

Особенно много информации можно почерпнуть, изучив систему управления аппаратом, его компоновку, архитектуру, инженерные решения и даже материалы, использованные для фюзеляжа и плоскостей.

И тут стоит вернуться к тому, где именно находятся обломки упавшего беспилотника. Вопрос принципиальный: если они находятся в российских территориальных водах, то проблема только техническая. По сути, эти обломки становятся собственностью Российского государства.

Однако если аппарат в международных водах – все меняется. Беспилотник в таком случае остается собственностью Соединенных Штатов, и открытая попытка его подъема вызовет международный скандал. Тут можно вспомнить о сверхсекретной операции под кодовым названием "Азориан" по подъему советской атомной подводной лодки, проведенной США в 1974 году. Операция хранилась в глубокой тайне именно по причине ограничений на работу с чужой (в данном случае советской) собственностью, находящейся на океанском дне.

Заявления российских официальных лиц о возможности и желательности подъема MQ-9 с высокой вероятностью являются признаком того, что беспилотник находится именно в российских терводах, под полным контролем в том числе ВМФ России. А значит, скорее всего, у специалистов российского ВПК действительно есть все шансы изучить секреты американского беспилотника, причем на полностью законной основе.


Николай Гуляев

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Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
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Нарышкин Сергей
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