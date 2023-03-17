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ТАСС

Грузовой космический корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Cтыковка прошла в автономном режиме

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX состыковался в четверг с Международной космической станцией (МКС) в рамках 27-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стартовавший во вторник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) Cargo Dragon состыковался с орбитальной станцией в автономном режиме в 07:31 по времени восточного побережья США (14:31 мск).

Процедуру стыковки контролировал на МКС американский астронавт Вуди Хобург. Корабль доставил на станцию более 2,8 тонны грузов, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.

На орбите вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Сергей Прокопьев и Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн, Фрэнк Рубио, Вуди Хобург и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан ан-Неяди. 

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